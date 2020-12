Sol Pérez a évoqué ses intentions de se lancer en politique (Vidéo: “Nicole al midi”)

Sol Pérez J’avais déjà anticipé l’année dernière que il avait l’intention de se tourner vers la politique. «Ceux qui arrivent au pouvoir ne sont pas ceux qui veulent vraiment aider, nous devenons tous des pièces d’échecs pour ceux qui ont beaucoup de pouvoir et d’argent, quel que soit le parti politique. Ils nous émeuvent et ils nous disent ce que nous voulons entendre », a-t-il déclaré à ce moment-là dans l’émission Impliqué.

Récemment, l’animateur, journaliste, mannequin et étudiant en droit a de nouveau évoqué cette question. Elle a dit qu’elle avait changé d’avis pendant un certain temps, mais qu’elle était de nouveau intéressée à s’impliquer dans la politique. “Pas maintenant, mais dans le futur», A-t-il précisé dans Nicole à midi, le programme mené par Nicole Neumann. La vérité est que, selon sa perception, il y a actuellement un manque de «valeurs et d’éducation» dans la société argentine: l’un des problèmes qu’il aimerait combattre depuis une position publique.

«Il me semble que le pays et nous tous avons besoin d’un changement, et il s’agit de personnes qui veulent occuper des fonctions publiques sans tenir compte des avantages économiques que cela entraîne. Il me semble qu’occuper une position politique a à voir avec le changement de la réalité argentine avec des plans qui peuvent aider – je ne parle pas de plans d’aide économique – et changer la réalité », a déclaré Sol.

En ce sens, il a exprimé sa préoccupation: «Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la situation dans laquelle ils vivent parce qu’ils sont extrêmement oubliés dans la société, ils ont été totalement exclus du système. On voit de plus en plus de garçons voler, sans aucun respect pour la vie, donner des coups de pied à tout le monde par terre, c’est formidable. Cela me donne la chair de poule en pensant à ce que nous laissons aux générations futures. Je ne sais pas si je veux que mes enfants grandissent avec cette violence et cette façon de résoudre les choses comme si nous vivions à l’état animal, comme s’il n’y avait pas de règles ou de respect de l’autre ».

Sol Pérez a déclaré qu’il aimerait s’impliquer dans la politique

Pour l’animateur de Channel 26, «les valeurs et l’éducation, ce qui fait la société» ont été perdues. Et j’ajoute: “Je sens que le respect de la vie de l’autre est en train de se perdre. Maintenant, cela ne fonctionne que pour faire ce que vous voulez. Ils confondent liberté et respect, qui fait également partie de la liberté elle-même, je pense ».

«Pour moi, beaucoup de choses qui ont à voir avec l’économie doivent commencer à changer du point de vue du public, et il y aura ceux qui voudront changer notre pays et notre société, et non les avantages économiques qui vous amènent à occuper une fonction publique», A-t-il conclu.

À la suite de ses déclarations, Sol Pérez est devenu un sujet d’actualité (le sujet le plus discuté) sur Twitter pendant une bonne partie de lundi. Après avoir lu quelques commentaires sur ses propos, elle a déclaré à travers son compte sur le réseau social: «Je suis fière de penser ainsi. J’ai 27 ans et je veux changer de pays, pas maintenant, pas pour 2021, dans le futur. Et pour cela je prépare et étudie, je ne tweet pas des trucs d’escrime pour chercher un retweet. Baisers”.

Message de Sol Pérez après les répercussions de ses déclarations (Photo: Twitter)

Au-delà de ses intentions politiques et professionnelles, Sol Pérez a également des projets au sens le plus personnel. Comme il l’a dit Télé-exposition, Elle aimerait devenir mère avec son partenaire, Guido Mazzoni, en 2022.

«J’adorerais être maman», dit-elle. L’autre jour, nous parlions, car nous venons de voir à la télévision une famille qui avait cinq enfants, et moi Je lui ai dit que j’aimerais en avoir cinq, mais il me dit qu’il en veut deux. Nous savons que si la relation continue ainsi, c’est une étape que nous finirons par franchir. Ce qui se passe, c’est que j’ai l’impression d’être encore une fille, je veux vivre d’autres choses qui se compliquent avec un enfant, parce que la vie vous change, évidemment pour le mieux, mais elle vous change. Aujourd’hui je vous dis, bien que ce ne soit pas quelque chose de planifié si ponctuellement, que j’aimerais être mère en 2022 ».

