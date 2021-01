Sol Pérez a admis avoir subi une opération chirurgicale deux fois

Sol Pérez Elle est très active sur les réseaux sociaux et entretient une relation fluide avec les plus de cinq millions d’utilisateurs qui la suivent sur son compte Instagram officiel. Récemment, la mannequin et animatrice de renom a répondu à certaines questions que ses followers lui ont posées sur différents sujets.

“Avez-vous subi une intervention chirurgicale ou des retouches corporelles?”, A demandé un fan. Les médias ont répondu à travers des histoires Instagram: “J’ai opéré mon nez à 18 ans parce que mon frère l’a cassé avec une crosse de tête …”. De cette façon, il a utilisé l’humour pour se souvenir de cet épisode pour lequel il s’est retrouvé en salle d’opération. Pérez a également assuré qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour augmenter ses seins.

Ses disciples lui ont demandé quelles routines il effectue pour être bien physiquement. Le mannequin a expliqué qu’elle s’entraînait depuis des années: elle a commencé à pratiquer le skate, l’une de ses plus grandes passions, dans son enfance. Et elle a dit que le sport était une habitude saine qui l’a toujours accompagnée et l’aidait à se sentir en bonne santé. “Je ne peux pas imaginer une vie sans formation”, A fait remarquer Sol sur le réseau social.

Sol a répondu à ses abonnés Instagram

Aussi, un de ses fans lui a demandé d’où venait le surnom “La Sobri de Pérez”, qui est le titre qu’il porte sur son compte Instagram. La jeune femme a répondu: «Quand j’ai commencé à travailler avec mon oncle (le journaliste Fabián Pérez), j’avais 18 ans et tout le monde pensait que c’était le chat de mon oncle, et c’est pourquoi ils m’ont mis au travail. Mon oncle a commencé à me dire «sobri» à l’antenne et là je suis resté avec «Pérez’s sobri», qui est mon oncle ».

Plus tard, l’ancien participant de Dancing a ajouté: «Ensuite, j’ai commencé à travailler seul, j’ai fait beaucoup de casting, dans certains je me débrouillais bien, dans d’autres pas et puis je l’ai frappé avec la météo. C’est là que la fille de la météo est née ». Enfin, Sol a évoqué son combat contre les préjugés: «Cela m’a coûté et j’ai du mal à sortir de cette pensée. Si vous avez un travail, c’est parce que vous êtes le chat de quelqu’un. Malheureusement cela existe, c’est pourquoi je n’aime pas les chats. De toute nature. Toujours effort, étude et dévouement ».

La mannequin a été infectée par le covid à Mar del Plata, où elle était en vacances

Désormais, l’hôte de Channel 26 est isolée car elle a un coronavirus. Elle a appris qu’elle était infectée par le virus lorsqu’elle a eu un prélèvement à son retour de vacances sur la côte atlantique avec son partenaire, Guido Mazzoni. Il est en bonne santé et pourra bientôt reprendre ses engagements professionnels.

Avant de savoir qu’elle avait le virus, elle a eu des contacts avec d’autres célébrités. Et bien que dans Telefe ils aient affirmé que «Sol Peréz n’est pas un participant annoncé» par la chaîne, la vérité est qu’elle était présente dans une série d’activités liées à Masterchef Celebrity 2, qui se déroulent en petits groupes -comme s’il s’agissait de bulles de santé- pour empêcher la propagation du virus.

Le modèle a partagé l’espace avec Carmen Barbieri et Georgina Barbarossa, qui ont été confirmés en réalité comme de nouveaux membres de la deuxième saison de réalité. Barbarossa a été testée négative, mais la mère de Fede Bal a un coronavirus et est hospitalisée à la clinique de Zabala pour une pneumonie bilatérale. En raison de son état de santé, il a dû suspendre sa participation à Une première ou à un réveil, la pièce mise en scène par Flavio Mendoza au Broadway Theatre.

Le producteur de théâtre a fait des déclarations controversées à propos de sa collègue: “J’ai parlé avec Carmen, c’est bon … vous avez vu qu’elle est hypocondriaque, toute petite chose pense qu’elle a tout.” En apprenant ces propos, l’actrice a assuré qu’elle prévoyait d’intenter une action en justice contre Mendoza, qui comprendra une réclamation économique. De plus, il n’agira sûrement plus dans le spectacle qui est présenté rue Corrientes.

