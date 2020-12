MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

Le Conseil européen a apporté mercredi son soutien à une prorogation de deux ans des mandats des deux missions du bloc sur la sécurité et la défense en Somalie, ainsi qu’à celui de l’opération “ Atalanta ”, dont l’objectif est de lutter contre la piraterie dans le Golfe d’Aden et océan Indien.

L’agence a indiqué que, de cette manière, les mandats des missions de formation de l’UE de l’armée somalienne (EUTM Somalia) et de la mission civile (EUCAP Somalia), ainsi que celui de l’opération “ Atalanta ”, seront en vigueur jusqu’au le 31 décembre 2022.

Ainsi, il a déclaré que “la décision a été adoptée dans le cadre d’un examen stratégique holistique et coordonné” de la situation en Somalie et dans la Corne de l’Afrique “dans le but de consolider et de renforcer la réponse de l’UE à l’évolution du contexte sécuritaire. et renforcer son rôle d’acteur de la sécurité. “

Le Conseil européen a également déclaré que << pour capitaliser sur les succès de la répression de la piraterie au large des côtes de la Somalie, le mandat de l'opération 'Atalanta' a été étendu à certaines tâches exécutives secondaires pour narcotiques et autres non-cadres sur la surveillance des activités illégales en mer. "

“Dans le cadre de son mandat, l’opération” Atalanta “contribuera à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations Unies à la Somalie et soutiendra la lutte par une marche contre Al Shabaab et ses sources de financement”, a-t-il déclaré dans un communiqué. .

En ce sens, il a fait valoir que «ces ajustements complètent les efforts centraux de« Atalanta »pour dissuader, prévenir et supprimer la piraterie et les vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes afin de garantir la liberté de navigation et la protection du programme. World Food (PAM) et autres envois vulnérables vers la Somalie “.

“L’expansion des tâches de l’opération et sa portée géographique permettent à l’UE d’augmenter l’architecture de sécurité maritime régionale, qui s’étend désormais de la mer Rouge à la partie ouest de l’océan Indien, en passant par le détroit de Bab el Mandeb”, a-t-il déclaré. argumenté.

«Atalanta» a été lancé par l’UE en 2008 pour lutter contre la piraterie dans les eaux somaliennes et protéger les navires du PAM et d’autres transports maritimes vulnérables. Il surveille également les activités de pêche au large de la Corne de l’Afrique et soutient d’autres programmes et missions de l’UE dans la région.

D’autre part, il a soutenu que ses missions de sécurité en Somalie avaient été prolongées “pour soutenir le renforcement des forces et des institutions de sécurité de la Somalie, étant donné la prise en charge progressive des responsabilités de sécurité des mains de la Mission de l’Union africaine en Somalie. (AMISOM) “.

Le Conseil européen a souligné qu’avec le renouvellement de leurs mandats, l’EUCAP Somalie et l’EUTM Somalie “appuieront le développement des capacités somaliennes par des conseils stratégiques, l’éducation et la formation, ainsi qu’un soutien par des équipements financés par le UE”.

“Les deux missions continueront de soutenir la construction d’institutions et de forces de sécurité somaliennes démocratiques, durables et responsables, agissant dans le cadre de l’Etat de droit et de la supervision civile”, a-t-il ajouté.