Ameal et Donofrio ont parlé à Puerto Madero

Il n’a pas été question du marché des transferts ou de l’économie des clubs. Il n’y avait pas non plus de chicanas en raison des formes des éliminations respectives des équipes en demi-finale de la Copa Libertadores ou du titre en jeu pour la Coupe Diego Maradona. Rodolfo D’Onofrio et Jorge Ameal Ils se sont rencontrés dans un restaurant réputé du quartier de Puerto Madero pour promouvoir une campagne dans l’immédiat: continuer à lutter contre le coronavirus et sensibiliser la population à l’importance de la vaccination pour que le public retourne aux champs.

«Nous allons jouer contre le problème du COVID, le jeu auquel tous les Argentins doivent jouer; Laissons chacun prendre soin de lui-même », a crié Ameal, qui a eu le soutien immédiat de D’Onofrio:« Boca et River sont ceux qui, d’une certaine manière, peuvent contribuer à sensibiliser à la prise en charge des Argentins. Nous jouons à ce jeu ensemble».

Les présidents des deux clubs les plus populaires d’Argentine se sont assis à la table avec Pepe Albistur, un homme de confiance du Président de la Nation, Alberto Fernández, pour évoquer les questions liées à la lutte contre la contagion du COVID-19 et la possibilité que les supporters reviennent progressivement dans les stades.

Dans l’autre aspect que les prêtres millionnaires et xeneize ont convenu était dans la préparation des tournois de première division. Ameal a précisé que le brouillon avec le format du prochain concours ne les avait pas atteints mais les deux réclamaient la même chose: les déclassements soient rétablis pour améliorer la qualité des produits.

«Nous voulons de longs championnats avec des descentes. Cela n’est-il pas arrivé? Eh bien, nous devons avoir un projet réussi. On veut vraiment du football, ça n’arrive pas s’il y a des classiques ou pas “Ameal a mentionné, avant la condamnation de D’Onofrio. “Nous ne sommes pas d’accord pour dire qu’il n’y a pas de déclin. Nous avons besoin que le football monte, pas diminue. Nous disons les choses telles qu’elles sont. Il ne peut y avoir de tournoi à 28 équipes, nous voulons que le football argentin soit attractif », a fait remarquer le président de River Plate.

Et il a été expédié: «Ce n’est pas une mort de descendre; si ça te touche, tu descends et alors tu verras comment revenir Sinon, organisons un championnat à 70 équipes dans lequel tout le monde est content et personne ne va sur le terrain ».

Ameal et D’Onofrio, à nouveau réunis pour un bien commun (Twitter: @afa)

AUTRES PHRASES PAR JORGE AMEAL

· «Le problème n’est pas économique, mais l’affection et ce que les gens ressentent est fondamental. Sans public c’est un autre football, nous voulons le football du sentiment et du peuple ».

· «Aujourd’hui, le combat consiste à faire vacciner les gens. C’est le championnat que nous devons tous jouer ».

· «Le football, le pays et les besoins que nous avons tous nous interpellent. Nous parlons également avec Rodolfo une fois par semaine ».

AUTRES PHRASES DE RODOLFO D’ONOFRIO

· «La pandémie nous a un peu emportés et chacun a dû respecter les règles et règlements en vigueur. Ce n’est pas qu’il soit habituel que nous nous réunissions en début d’année. Nous sommes toujours en contact avec Zoom et nous parlons ».

· «Les tribunaux seront à nouveau pleins lorsque nous serons tous vaccinés et que nous aurons une vie comme celle que nous savions avoir».

· «River et Boca sont les deux locomotives du football. Il y a d’autres clubs et il faut être solidaire avec eux, mais il serait ridicule de ne pas se rendre compte que ce sont eux qui génèrent les plus grandes attentes ».

