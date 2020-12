Macri et Rodríguez Larreta à la réunion PRO, à Vicente López

Mauricio Macri Oui Horacio Rodríguez Larreta Ils se sont rencontrés après les divergences concernant les relations avec le gouvernement et ont analysé la stratégie pour renforcer le PRO et unifier ses positions au sein de Together for Change pour affronter la Casa Rosada, entre autres.

Tous deux ont participé à la réunion de la haute direction du PRO qui s’est tenue dans le club asturien, dans le parti de Buenos Aires de Vicente López, et c’était le premier qui a été réalisé en personne après neuf mois de pandémie.

Les référents du parti fondé par Macri ont d’abord fait équilibre de tout ce qui s’est passé en matière politique au cours de l’année et ils ont convenu que la vaste quarantaine obligatoire ordonnée par Alberto Fernández avait une coût élevé en matière économique, sociale et éducative.

Puis ils ont analysé comment l’offensive de Cristina Kirchner sur de nombreuses questions sensibles n’a pu se concrétiser grâce à la réaction de la société et de l’opposition, par lequel ils ont promis de renforcer le PRO, surmonter les différences internes et maintenir l’unité au sein de Juntos por el Cambio, quelque chose qui était considéré comme essentiel pour résister aux mesures gouvernementales controversées.

La direction PRO a tenu sa première réunion en personne en neuf mois

En raison des banderoles et de la stratégie de la coalition d’opposition, il a été déclaré lors de la réunion, «beaucoup de choses que Cristina et le reste du parti au pouvoir voulaient faire ils se sont arrêtés, comme la nationalisation de Vicentin, la réforme judiciaire, le renversement de la loi du repentant ou l’avancement à la Cour ».

Dans tous les cas, il a été convenu que les critiques du vice-président à l’encontre de la plus haute cour de justice font partie d’un “Offensive dialectique” car, de l’avis des dirigeants du PRO, “la Cour continuera d’agir en tant que telle et on ne sait pas très bien comment le gouvernement pourrait faire pour la déplacer”.

En ce qui concerne le retrait des fonds de co-participation de la ville de Buenos Aires, ils ont convenu que la meilleure stratégie pour inverser cette mesure gouvernementale est l’actuelle, c’est-à-dire laisser l’affaire entre les mains de la Cour pour éviter le manque de financement des caisses de Buenos Aires.

Les dirigeants PRO ont également évoqué la nécessité de étendre la composition de Together for Change à d’autres secteurs politiques remporter les élections en 2021 et 2023, en mettant l’accent sur capturer des fractions du péronisme qui ne se sentent pas représentés par le kirchnérisme.

C’est pourquoi pendant les presque deux heures de la réunion (elle a commencé à 18h15 et Rodríguez Larreta, qui a été le premier à partir, l’a fait à 20h), on a beaucoup parlé l’organisation du parti pour les élections: a convenu de définir l’intégration d’un comité de campagne et convenir d’une stratégie pour “Reconstruisez le lien” avec l’électorat qui a perdu Ensemble pour le changement en 2019.

La dernière réunion de la direction PRO a eu lieu en février dernier, dans les bureaux Macri à Olivos

Les dirigeants PRO ont également déclaré que l’un des objectifs immédiats est rattraper les cours manqués pour la quarantaine obligatoire «pour empêcher les enfants et les jeunes d’être dans l’infériorité des conditions d’enseignement ».

Au cours de la réunion, ils ont été vus très distendu à Macri et Rodríguez Larreta, théoriquement les dirigeants du secteur dur et du dialogue de l’opposition: ils se sont assis ensemble, ont partagé de nombreuses opinions et ont même fait des blagues sur ce que chacun faisait lorsqu’il était à la tête du gouvernement de Buenos Aires.

Après plusieurs désaccords, la photo de tous les dirigeants du parti fondé par Macri, aussi bien les «faucons» que les «colombes», en désaccord sur le lien avec la Casa Rosada, était attendue. Même ainsi, cette semaine il y a eu un fermer de positions lorsque Rodríguez Larreta a accédé à la demande de l’ancien président pour le député de Mendoza Omar de marchi devenir le premier vice-président de la chambre basse à la place d’Alvaro González, aligné avec le chef du gouvernement.

En plus de Macri, Rodríguez Larreta et De Marchi, ils ont participé à la réunion Patricia Bullrich, Diego Santilli, Néstor Grindetti, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Jorge Macri, Eduardo Macchiavelli Oui Humberto Schiavoni, tandis que Maria Eugenia Vidal Il a rejoint de manière virtuelle, via un ordinateur, car il avait été en contact avec un COVID-19 infecté.

