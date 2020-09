Il semble que tout le monde ne soit pas empathique pandémiebien alors qu’est-ce que doña Pilier, ongle Mamie de 75 ans décédée apparemment du covid-19, son employée de maison a décidé de l’incinérer et de ne notifier à personne de rester chez elle.

L’employée Ressortissant péruvien Il a pris des décisions concernant le cadavre de son employeur sans l’autorisation de ses enfants et a profité du décès pour s’installer rapidement sur la propriété du défunt, située à Leganés, en Espagne.

Selon les informations de journal El Mundo, la police enquête toujours sur l’affaire, et pour l’instant elle a les déclarations de Rosa, la travailleuse domestique et de quelques représentants de la maison funéraire, qui ont agi sans l’autorisation des proches de Doña Pilar.

Pour sa part, la fille aînée de Doña Pilar, Rosana, assure que sa mère n’a eu aucun problème de santé, beaucoup moins grave, donc il ne sait pas ce qui peut causer sa mort.

Rosana a rapporté que la Péruvienne, en plus de changer les factures d’eau et d’électricité en son nom, a également mis en son nom les polices d’assurance-vie de l’assurance de Dona. Pilier.

Alors il a dit: «J’aimerais savoir ce qui est arrivé à ma mère ces jours-là, j’avais aussi coronavirus à ce moment-là et j’ai été admis pendant 30 jours. quand nous avons appris la mort de ma mère, elle était déjà incinérée ».

«Je pense que ma mère n’est pas morte naturellement et nous allons faire tout notre possible pour clarifier ce qui s’est passé. nous avons des indications que la travailleuse de ma mère pourrait lui faire quelque chose », a-t-elle avoué avec inquiétude.

Jusqu’à présent, sans autopsie du corps, pas d’autre moyen de confirmer homicide, la famille fait confiance aux autorités pour clarifier ce qui s’est passé le plus tôt possible.

Rose, Je travaillais depuis février à maison de doña Pilar et elle n’était que deux heures par jour, où elle ne consacrait pas les soins infirmiers mais seulement le nettoyage.

