La jeune femme a déclaré que son test ADN correspondait à 100% à celui de l’homme qui est censé être un «vieil ami de la famille».

TikTok est l’un des réseaux sociaux à la croissance la plus rapide en termes d’utilisateurs et d’interactions et cela est en grande partie grâce à les défis”, un format très populaire sur la plateforme dans lequel une personne – normalement connue ou avec de nombreux followers – propose à ses followers un test que tout le monde doit faire, cela peut être de la danse d’une chorégraphie à la narration d’une histoire folle liée à l’ADN.

Et oui, ce dernier défi était réel et grâce à lui, l’histoire de Cat McDonald est devenue virale, qui a raconté comment À Noël dernier, il a changé sa vie en apprenant que son père n’était pas vraiment son père biologique.

La vidéo a été visionnée plus de 4,3 millions de fois et Cat explique que Tout a commencé avec l’idée de son père de faire des tests ADN sur toute la famille. Le but était de trouver les traits génétiques de chacun et de les comparer, mais tout a changé quand Les résultats de Cat ont révélé un très vieux secret de famille.

La femme a expliqué qu’elle s’était toujours identifiée comme irlandaise, non seulement à cause de son nom de famille, McDonald, mais parce que ses cheveux étaient «rouge vif». Mais, après le test, il s’est avéré que l’irlandais a très peus est sorti à 75% norvégien, et le reste allemand et britannique.

Au début, il a été amusé par le résultat et a appelé son père pour annoncer la nouvelle: «Devinez quoi? Je ne suis pas du tout irlandais. Son père déconcerté lui a demandé de se connecter à son compte pour rechercher une correspondance dans son ADN.

“J’avais une correspondance paternelle exacte, ce n’était tout simplement pas lui,” Cat dit dans la vidéo.

Cat McDonald a partagé sur TikTok comment, à Noël dernier, il avait découvert que son vrai père était milliardaire.

A la recherche de réponses, la femme a contacté sa mère et lui a montré les résultats. Enfin, et après beaucoup de pression, les a amenés à lui dire la vérité sur qui était son père biologique.

«J’ai immédiatement contacté ma mère et deux de mes tantes. Tout le monde, y compris ma mère, tremblait, mais même mon père a reconnu le nom. Apparemment, c’était un vieil ami de la famille. En tant que personne dont la généalogie respire littéralement le privilège, je tiens à dire que je suis très reconnaissante de la vie que mes parents m’ont donnée », a-t-elle ajouté.

Le plus surprenant est venu en cherchant qui était son père biologique. Cat dit que ce n’était pas si difficile, car le nom est apparu facilement sur Google. Il s’avère que son père biologique était le PDG milliardaire d’une grande entreprise et qu’il a trois autres filles qui travaillent pour lui.

«Naturellement, en tant que millénaire instable que je suis, j’ai traversé la moitié du pays pour rejoindre votre entreprise. J’ai essayé de lui donner une lettre mais quand il a entendu mon nom, il a refusé de me rencontrerDit McDonald.

Cat dit qu’elle continuera à partager son histoire avec ses abonnés TikTok lorsqu’elle trouvera plus d’informations.

“En gros, tout ce que je veux lui dire à ce stade, c’est” merci “parce que je suis si heureuse d’être en vie”, a-t-elle ajouté.

Cat promet qu’elle continuera à chercher des réponses et continuera éventuellement à raconter son histoire sur TikTok, où elle apparaît sous le nom d’utilisateur: félin.

