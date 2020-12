Lilly Téllez a défendu son idée que Carlos Loret de Mola reçoive la médaille Belisario Domínguez (Facebook)

Sénateur Lilly Téllez a insisté pour que le journaliste Carlos Loret de Mola reçoive la médaille Belisario Domínguez, qui distingue les citoyens “les plus éminents” et a joué dans une conversation croisée avec le Monero Rapé.

A travers son compte Twitter, le législateur du Parti de l’action nationale (PAN) a défendu sa position et a au passage répondu à Monero Rapé, qui s’est moqué de son idée en évoquant la participation de Loret à l’affaire Florence Cassez.

“Aujourd’hui Carlos Loret dénonce davantage la corruption de la famille présidentielle”A écrit Téllez. “Il mérite la médaille pour la même raison que celle décernée à Granados Chapa.”

Avant de finaliser son tweet, Lilly a répondu au dessinateur, de son vrai nom Rafael Pineda. “Pour vous @monerorape, il n’est plus pratique pour vous d’être critique, vous avez déjà eu peur et maintenant vous jouez à être un bouffon de cour.”

Et c’est que Rapé s’est demandé si Granados Chapa “montait” des rapports au plus offrant.

Ni le législateur ni le caricaturiste ne se sont tus, alors qu’ils ont organisé une bagarre sur Twitter qui a fait le nom de Granados Chapa, décédé en octobre 2011.

Le journaliste a obtenu la médaille Belisario Domínguez pour son combat en faveur de la liberté d’expression et de la justice au Mexique.

Pour le Monero Rapé, il n’y a pas de comparaison entre Loret et Granados, il a donc écrit à Lilly: «La bouffonnerie est l’action de divertir les rois (ou ceux qui se sentent comme des rois) que vous et Loret applaudissez et divertissez. Les ménestrels ont plutôt rapporté au peuple. Ici, nous continuons à critiquer tout ce qui nuit au bien commun, comme vous ».

Lilly a répondu avec le message: «Vous n’avez toujours aucun argument pour réfuter que la raison pour laquelle la médaille a été décernée à Granados Chapa est la même raison pour laquelle elle devrait être décernée à Loret. Vous n’avez pas le tempérament avant le pouvoir. Sa vénération pour le présidentialisme monarchique est honteuse“Et a ajouté” Quelques caricatures sur Pío et Felipa … Je ne sais pas, pensez-y “, faisant référence aux scandales dans lesquels le frère et le cousin du président Andrés Manuel López Obrador ont été impliqués.

«L’argument qu’il faut comprendre est irréfutable: le travail journalistique de Granados Chapa est une école et un exemple des plus hauts niveaux du journalisme; Loret est pleine d’inexactitudes, de mensonges, de spectacles et de montages. Des détails que vous connaissez très bien », ont poursuivi les caricatures, auxquelles Téllez a dit:« Le truc chez le frère et le cousin du président n’est pas une invention, ni un mensonge. C’est la preuve qu’ils sont égaux ».

Téllez avait déjà donné de quoi parler le week-end dernier en rendant publique sa position sur Loret et la médaille décernée par le Sénat de la République.

“La Médaille Belisario Domínguez du Sénat de la République devrait être remise à @CarlosLoret pour ses plaintes concernant la corruption du régime du quatrième trimestre”il a écrit sur son compte Twitter.

Pour cette année, le Sénat a reçu 1 763 propositions pour la médaille Belisario Domínguez, qui pourrait être décernée au personnel médical en reconnaissance de son travail pour faire face à la pandémie Covid-19.

La liste comprend également des personnages tels que le sénateur Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo; le recteur de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), Enrique Graue, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell; le procureur général Alejandro Gertz Manero et le chef de la cellule de renseignement financier, Santiago Nieto.

La médaille Belisario Domínguez est la plus haute distinction décernée par le Sénat et il reconnaît les citoyens qui se sont démarqués par leur courage civil, leurs propositions et leur amour du pays.

