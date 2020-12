Le président Alberto Fernández et sa colistière, Cristinas Kirchner

Arrivant à la fin de l’année, la majorité des Argentins désapprouvent la direction du président Alberto Fernandez en Argentine. Selon une enquête réalisée par le cabinet Gestion et ajustement, réalisé par Mariel Fornoni, la 51,6% n’est pas satisfait de ce qui a été fait en 2020 par le gouvernement, alors qu’un 40,5% si la direction approuve.

Le niveau de désapprobation de la direction, analysé par le même cabinet de conseil, a commencé à monter à partir de septembre dans cette partie. En octobre, il était de 53,1%, en novembre de 50,4% et en décembre de 51,6%.

Selon vous, qui détient actuellement le plus de pouvoir au sein du parti au pouvoir et du gouvernement national? C’était une autre des questions posées par le sondeur. La réponse a été écrasante. 47,4% considèrent que Cristina Kirchner est celle qui a le plus de pouvoir au sein du gouvernement, tandis que 33,6% pensent que c’est Alberto Fernández.

Dans la province de Buenos Aires, district où le péronisme tend à devenir fort lors des élections, le 47,7% ils désapprouvent la direction de Fernández, alors que 46,9% l’approuvent. Dans la ville autonome de Buenos Aires, le niveau de désapprobation augmente de façon exponentielle, atteignant 59,2%, tandis que 31,3% désapprouve.

Concernant la gestion spécifique de la pandémie, le 49,9% le désapprouve et 47,7% il l’approuve. Sur les quatre derniers mois, le niveau de désapprobation a culminé en octobre, lorsqu’il a atteint 53%. Cependant, en décembre, il reste très proche de ce pourcentage avec 49,9%. 47,7% considèrent que la gestion de la pandémie a été bonne.

L’enquête précise également le niveau d’approbation de la performance du président. En ce sens, le 51,5% désapprouve sa gestion et 44,9% l’approuve. Par rapport au gouvernement de Buenos Aires, qui dirige Axel Kicillof, il 51,8% désapprouve sa gestion, tandis qu’un 37,8% l’approuve. Dans la ville de Buenos Aires, où il gouverne Horacio Rodríguez Larreta, il 64% des sondés approuvent la direction, tandis qu’un 28,5% ils le désapprouvent.

D’autre part, l’étude détaille l’image des principaux dirigeants politiques du pays. Les deux seuls qui ont un différentiel positif sont Alberto Fernández et Horacio Rodríguez Larreta. Le mieux placé est le chef du gouvernement de Buenos Aires qui a une 42,4% image positive et 22,5% de négatif, ce qui marque un différentiel de 19,9%. En second lieu est le président avec 42,1% image positive et négative à 40,9%, ce qui montre un différentiel de 1,2%.

À la troisième place apparaît l’ancien gouverneur de Buenos Aires Maria Eugenia Vidal avec un différentiel de -3,4%, alors Martin Lousteau avec -6,2% et cinquième Cristina Kirchner avec -17,7%. À la sixième place apparaît Axel Kicillof avec -19,1% et en dernier lieu se trouve l’ancien président Mauricio Macri avec -28,1%.

Une autre des données exceptionnelles de l’étude est liée à l’option politique que les Argentins voteraient lors d’une éventuelle élection. S’il y avait des élections à ce moment, un 48,4% voteraient pour un candidat de l’opposition, tandis qu’un 38,4% à un candidat favorable au gouvernement d’Alberto Fernández. En ce qui concerne l’opposition, les personnes interrogées considèrent que la référence principale est Horacio Rodríguez Larreta.

Finalement, le 64% des personnes interrogées considèrent que, par rapport à il y a un an, la situation économique du pays est pire ou bien pire (23,5 et 40,9 respectivement). Quant à l’avenir, le 50,2% considèrent que dans les mois à venir, la situation économique sera pire ou bien pire qu’actuellement.

