23/01/2019

Après avoir appris la nouvelle que Marco Vricella et Cecilia Gómez ont déjà une date pour dire “ oui, je veux ” le 26 juin, Sonia Ferrer est devenue le principal inconvénient pour le couple de passer par l’autel lors d’une cérémonie religieuse. Comme le chirurgien lui-même l’a expliqué à propos de son ex-femme, le présentateur ne lui facilite pas totalement les choses en ce qui concerne l’annulation du mariage.

Surprise par les propos du père de sa fille, Sonia a expliqué qu’elle ne voulait pas porter le blâme pour quelque chose qui n’a rien à voir avec sa personne. Reconnaissant que la relation entre elle et Marco n’a jamais été bonne depuis la séparation, elle indique clairement où elle se situe sur le nouveau mariage.

– CHANCE: C’est pour voir si vous avez été surpris par la déclaration de Marco disant que vous lui rendez difficile l’annulation de son mariage.

SONIA: Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela maintenant. Je ne te complique rien, si en fait l’idée était la mienne. J’ai offert la nullité. J’ai simplement dit à son avocat que je n’avais aucun problème que j’allais signer quoi que ce soit mais pas pour me blâmer, je n’allais pas signer quelque chose qui n’est pas vrai, je sais qu’il faut alléguer des choses fortes pour que tu Donnez-le, mais ce que je demande, c’est que vous ne me blâmez pas.

– CH: Pourquoi ne le revendique-t-il pas, laissez-le assumer la responsabilité.

– SONIA: Bien sûr, c’est ce que je vais faire, ce qu’il veut c’est que je lui facilite les choses et que je me blâme, c’est absurde, je ne comprends pas très bien ça, je ne sais pas de quoi il s’agit.

– CH: Comprenez-vous ce mariage rapide?

SONIA: Je ne rentre pas là-dedans. Ça m’est égal. J’ai proposé l’annulation parce que je pense qu’il serait heureux, plus il est heureux, plus ma fille est heureuse, je me fiche de tout.

– CH: Nous avons également pensé qu’en raison de ses croyances, il pourrait être père.

SONIA: Eh bien, si je vous dis la vérité, je n’en ai aucune idée. Je ne pense pas, mais … je veux qu’elle soit heureuse, que ma fille soit heureuse, c’est ce qui compte vraiment pour moi.

– CH: Mais pourquoi pensez-vous qu’il est pressé.

SONIA: Je ne sais pas vraiment.

– CH: Vous vous êtes toujours mal entendus.

– SONIA: Toujours, la communication n’a jamais coulé, nous n’avons pas de bonnes relations, il n’y a pas de relations. Il y a ce qui est strictement nécessaire car nous avons un nain en commun et c’est tout.

– CH: Elle veut se marier et veut l’annulation, vous en assumant la responsabilité.

SONIA: Cela me semble très raisonnable. J’ai parlé avec son avocat et je lui ai dit que je n’avais aucun problème. C’était il y a longtemps, je me suis séparé il y a sept ans, je n’ai aucun problème à être aussi heureux que je peux et si je peux contribuer je contribuerai, mais je ne signerai pas que j’étais irresponsable, que je n’ai pas assumé la responsabilité du mariage, je ne sais pas grand chose bien quoi alléguer.

– CH: Une seule allégation manque. S’il dit qu’il est coupable, vous signez.

– SONIA: Bien sûr, je ne vais pas lui poser de problème, mais ce que je ne veux pas, c’est signer des choses qui ne sont pas vraies sur moi, c’est assez raisonnable, d’autant plus que j’ai une fille, elle va grandir et je ne veux pas partir pour écrit un mensonge de quelque chose dont je n’ai pas besoin.

– CH: Vous la connaissez.

SONIA: Oui, je la connais. Je l’ai toujours très bien aimé.