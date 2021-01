Narrative | Mardi 5 janvier 2021

En fait dans Sonora il y a un total de 52864 personnes infecté par COVID-19 dès le premier positif, selon les dernières données officielles correspondant au 5 janvier.

En tout, 4229 personnes sont décédées à la suite du COVID-19 depuis le début de la pandémie et aucun nouveau décès n’a été certifié ce mardi.

Le Mexique n’ajoute aucun nouveau cas d’infection par le virus au cours du dernier jour

Le coronavirus part maintenant 1,455,219 cas contagion dans Mexique, avec 221 628 d’entre eux actuellement les atouts et 127757 décès, selon les dernières données du 5 janvier. De plus, un total de 1105834 personnes se sont déjà rétablies depuis la première contagion dans le pays.

Endroits les plus touchés au Mexique

Les régions de Mexique les plus touchés par la crise des coronavirus sont:

Mexico, avec 338 311 contagions et 17 181 décès, les plus touchés dans le pays en ce moment. État de Mexico, avec 148 901 contagions et 19 251 Des morts. Nouveau Lion, avec 84 728 contagions et 5 204 décédé.

