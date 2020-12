La multinationale japonaise Sony a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord pour acquérir la société Ellation Holdings, opérateur du portail américain de mangas et d’animes Crunchyroll, dans le cadre d’une opération qui étendra sa présence dans le secteur. . / EPA / FRANCK ROBICHON

Tokyo, 10 décembre . .- La multinationale japonaise Sony a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord pour acquérir la société Ellation Holdings, opérateur du portail américain de mangas et d’animes Crunchyroll, dans le cadre d’une opération qui étendra sa présence dans le secteur.

L’achat, évalué à 1 175 millions de dollars (973 millions d’euros) sera réalisé par le distributeur d’animation américain Funimation, filiale de Sony Pictures, les deux conglomérats expliqués dans un communiqué.

Crunchyroll appartient au groupe de télécommunications AT&T et compte actuellement plus de 90 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de 200 pays et territoires, auxquels il distribue des vidéos à la demande, des jeux mobiles, des mangas, des anime et d’autres produits.

“La combinaison de Crunchyroll et Funimation offre l’opportunité d’élargir la distribution du contenu de ses partenaires et d’élargir l’offre spécialisée pour ses consommateurs”, a déclaré la société américaine dans le texte.

Le président de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, a souligné le potentiel du partenariat pour les fans et les créateurs, les producteurs et les éditeurs au Japon et ailleurs, affirmant qu’il souhaitait apporter «la meilleure expérience possible».

«Funimation le fait depuis plus de 25 ans et nous sommes impatients de continuer à exploiter le pouvoir de la créativité et de la technologie pour réussir dans ce segment du divertissement en pleine croissance», a déclaré Vinciquerra.

L’acquisition de Crunchyroll met Sony dans une meilleure position pour concurrencer des plates-formes comme Netflix et étend son influence dans l’industrie de l’anime en général, dont les revenus ont augmenté régulièrement depuis 2010 pour atteindre un record de 2,18 billions de yens ( 17310 millions d’euros / 20910 millions de dollars) de 2018.

Bien que sa stratégie sur l’anime se soit accentuée au cours des cinq dernières années, Sony est impliqué dans sa production depuis des décennies.

En 1995, il fonde Aniplex, une filiale de gestion de productions musicales et d’animation, et en 2005 Aniplex fonde son propre studio d’anime, A-1 Pictures, d’où sortent des productions telles que “Sword Art Online” ou “Fairy Tail”.

Ces dernières années, Sony a renforcé ses services de diffusion en ligne avec des acquisitions telles que la société française Wakanim (2015), l’américain Funimation (2017) ou encore l’australien Madman Anime et sa plateforme de streaming AnimeLab.