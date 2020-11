Bande-annonce de “La vie avant le oui”, de Sofía Loren

“Quand vous perdez espoir, de bonnes choses arrivent.” C’est l’un des nombreux enseignements qu’il nous laisse La vie avant lui (La vita davanti a se) le film avec le grand Sophia Loren, ce qui nous donne encore une fois une belle performance.

Son nom est synonyme d’une époque pleine de grands films devenus des classiques. Possédant un regard séducteur et un corps qui faisait un soupir, la «donna» du néoréalisme italien a su conquérir Hollywood et faire capituler le monde à ses pieds.

Nous aurons maintenant la possibilité de la revoir à partir du 13 novembre dans ce film Netflix, réalisé par son fils Edoardo Ponti, dans laquelle elle incarne Madame Rosa, victime de l’holocauste qui s’occupe actuellement des enfants de prostituées qui ne peuvent pas s’en occuper. Sa maison sert de refuge aux enfants dont la vie est sans destin et qui ont besoin d’amour.

Sophia Loren dans “La vie avant lui-même”

La vie de Madame Rosa va bouleverser quand Momo (Ibrahima Gueye), un orphelin de 12 ans d’origine immigrée sénégalaise en Italie, le vole sur le marché. La femme décide de le prendre sous son aile et là commence une relation d’affection et de compréhension entre deux personnes qui ont été battues par la vie. Deux personnages qui semblent être dans deux mondes différents mais brisés à l’intérieur.

La vie avant elle-même est basée sur le roman de Romain Gary qui avait déjà été adapté sous le nom de Madama Rosa en 1977 et qui a réussi à remporter l’Oscar du meilleur film étranger. Désormais cette nouvelle version a le rôle principal de Sophia Loren et les rumeurs ont déjà commencé, de plus en plus fortes, que cette actrice pourrait être en mesure de prendre une nouvelle statuette en or.

«La Loren», comme l’appellent affectueusement ses fans, a eu une vie cinématographique, commençant parce qu’elle a été la première femme à remporter un Oscar de la meilleure actrice qui ne parlait pas anglais pour le film Two Women de Vittorio de Sica (1901-1974) . Ce réalisateur italien a été la clé pour ouvrir les portes du spectacle à cette actrice naissante.

Sophia Loren (Crédit: Shutterstock) Sophia Loren dans le film “La sirène et le dauphin”, en 1957 (Crédit: Shutterstock)

Sophia se souvient toujours de l’anecdote qu’à l’âge de 17 ans, quand De Sica l’a «découverte», elle ne savait ni lire ni écrire parce que pendant la guerre sa mère ne l’avait pas envoyée à l’école. S’adressant au journal “El Oro” de Naples en 1954, l’actrice a déclaré que le réalisateur, loin d’être surpris par son analphabétisme, lui avait dit: “Nous allons commencer le tournage demain, nous vous enverrons le scénario et vous pourrez vous inventer et dire ce que vous voulez, vous êtes belle, vous êtes une fille de la rue, rien ne se passe.” Et il avait tellement raison.

Sophia Loren a été élevée par sa mère dans la misère de Naples jusqu’à ce que grâce au cinéma, elle a pu quitter la banlieue et réussir. Elle a épousé le réalisateur à 19 ans Carlo Ponti -qui avait 22 ans et tout le monde y voit une relation plus paternelle qu’autre chose- avec qui il a eu deux fils, Edoardo (réalisateur de ce film) et Carlo, chef d’orchestre. Ce mariage a commencé du mauvais pied car ils ont dû épouser des pouvoirs via le Mexique puisque Ponti a été accusé de bigamie pour ses précédents mariages avec Giullana Fiastri. Mais ensuite ils ont pu le faire légalement en 1962. Ils étaient ensemble jusqu’à la mort du réalisateur en 2007 et aucun autre amour n’était connu de l’actrice bien-aimée.

La dernière participation de Sophia au cinéma avait eu lieu dans le film Neuf (2009), une adaptation de Huit et demi de Federico Fellini-un autre des grands réalisateurs de l’âge d’or du cinéma italien-, auquel Loren n’a participé que pendant quelques minutes. Ce retour peut impliquer une résurgence dans la carrière d’une grande femme qui a connu l’amour, le succès et vit ses 86 ans avec bonheur avec ses enfants et petits-enfants.

Sophia Loren et Carlo Ponti en 1970 (Crédit: Shutterstock)

