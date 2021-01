JACKSONVILLE, Floride (AP) – Urban Meyer et les Jaguars de Jacksonville sont sur le point de «finaliser» un accord pour que l’entraîneur universitaire primé reprenne l’équipe, a déclaré une personne connaissant les négociations.

La personne s’est entretenue jeudi avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’accord n’avait pas été conclu. La personne a dit que cela pourrait arriver bientôt.

Meyer quitterait le stand d’annonce et reviendrait dans les groupes après une absence de deux ans causée par des problèmes de santé.

Meyer, 56 ans, était le favori du propriétaire de l’équipe Shad Khan pour le poste et Khan a attendu près d’une semaine pour prendre la décision. Les deux se sont rencontrés vendredi sur le yacht de Khan à Miami et à nouveau mercredi. L’embauche de l’entraîneur vétéran, avec trois titres nationaux de football collégial, signifierait une nouvelle direction pour une franchise qui a perdu 105 des 144 matchs depuis que Khan l’a acquis en 2012.

Meyer avait 187-32 avec Bowling Green (2001-02), Utah (2003-04), Floride (2005-10) et Ohio State (2012-18). Il est septième pour le pourcentage de victoires dans le football universitaire.

Mais des doutes subsistent sur la capacité de Meyer à passer en douceur à la NFL, où les tactiques de motivation ne sont pas aussi influentes et où la perte de plusieurs matchs chaque année est garantie. Meyer n’a jamais perdu plus de cinq matchs en une saison universitaire. À l’état de l’Ohio, il avait 83-9 ans.

Jacksonville a le poste vacant le plus attrayant de la NFL. Les Jaguars auront 11 choix lors du prochain repêchage, dont cinq dans le top 65 et avec près de 100 millions de dollars à dépenser sous le plafond salarial actuel. Et Khan, un homme d’affaires milliardaire, est patient et désireux de dépenser gros.

Le quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, doit être sélectionné par Jacksonville avec le premier choix et serait le pivot de la reconstruction la plus récente de l’équipe.