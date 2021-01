La découverte archéologique israélienne la plus importante des 50 dernières années, non seulement parce que des sources indiquent que c’est le lieu de naissance de Marie-Madeleine – qui donne son nom au territoire actuel – Photo: (Spécial)

Au début de la troisième année du cycle “Archéologie aujourd’hui”, coordonné par le directeur du projet Templo Mayor (PTM) de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) du Mexique, Leonardo López Luján, à l’École nationale, une synthèse a été proposée réil Projet archéologique de Magdala, la première mission d’archéologie biblique développée par des Mexicains qui, en 2020, a eu une décennie travail continu en Israël.

Dans la conférence virtuelle, diffusée via YouTube, la participation du universitaire de l’Universidad Anáhuac México Sur et directeur du projet archéologique de Magdala, l’archéologue Marcela Zapata Meza; Il s’agit d’une initiative bipartite entre ladite maison d’études et l’Institut de recherche anthropologique (IIA) de l’UNAM.

Le conférencier a expliqué que Magdala est considérée comme la découverte archéologique israélienne la plus importante des 50 dernières années, non seulement parce que des sources indiquent que c’est le lieu où Marie-Madeleine est née. – Qui donne son nom au territoire actuel – mais parce qu’en 2009, lors de la construction d’un hôtel et d’un centre de pèlerins, les vestiges de l’ancienne ville, appelée Tariquea, ont été localisés.

Cette année-là, L’Autorité israélienne des antiquités a localisé les vestiges d’une synagogue, la première archéologiquement enregistrée sur les rives de la mer de Galilée et la septième en Israël, qui date du premier siècle, c’est-à-dire du temps de Jésus de Nazareth.

Après cela, le gouvernement israélien a reçu des propositions de différentes institutions du monde entier pour poursuivre l’exploration, accordant la licence au projet archéologique de Magdala, le 28 juin 2010, pour travailler une superficie de trois hectares dans la région.

Projet mexicain, il y a la découverte en 2011 de quatre bains de purification rituels ou mikvé, en hébreu Photo: (Capture d’écran)

L’objectif du projet est, à travers la prospection géophysique, l’excavation extensive du terrain et l’analyse des matériaux, pour connaître l’histoire et la vie quotidienne de Magdala vers son temps de plus grande splendeur, au 1er siècle, elle cherche aussi à opposer des sources comme l’historien Flavio Josefo, contemporain de la ville, avec les informations obtenues archéologiquement.

Zapata Meza a expliqué que parmi les principaux résultats dLe projet mexicain est la découverte, en 2011, de quatre bains de purification rituels ou mikvé, en hébreu.

Ces espaces ont été utilisés pendant des millénaires dans la tradition juive, qui instruit de mener des activités de guérison spirituelle généralement avec de l’eau. Dans l’ancien Israël, il y avait aussi des miqva’ot (pluriel de mikveh), mais les savants avaient cru qu’on ne se trouverait jamais à proximité de la mer de Galilée, car les eaux de celle-ci étaient considérées si pures qu’elles les rendraient inutiles.

De cette façon, l’archéologue a raconté, la mission mexicaine a localisé le premier miqva’ot, alimenté par des sources souterraines, sur les rives de la mer de Galilée. Parmi les autres objets récupérés par le projet archéologique de Magdala, il y a de vieux morceaux de verre, des dés romains, des vaisseaux et même une épée.

Bénévole dans Magdala Research

L’un des points qui a retenu l’attention des participants à la session virtuelle était celui du bénévolat, car bien que, a souligné Leonardo López Luján, les statuts du Conseil d’archéologie de l’INAH établissent que seuls les archéologues, des stagiaires en archéologie et des universitaires de disciplines connexes peuvent intervenir dans des projets de recherche au Mexique, dans d’autres régions du monde ce n’est pas le cas.

En Israël, il est courant d’avoir des volontaires dirigés par les archéologues en charge de chaque site. Ainsi, a-t-il illustré, dans la région où travaille Marcela Zapata Meza, il y a eu le soutien de citoyens israéliens, mexicains, chiliens, espagnols, américains et autres.

Les demandes de ceux qui souhaitent participer au projet sont continuellement reçues. La seule exigence est d’avoir l’âge légal et d’être conscient de ce qu’implique le voyage et le séjour dans la région du Moyen-Orient, géopolitiquement et même climatiquement parlant.

À ce propos, l’archéologue a expliqué que les travaux à Magdala nécessitent de commencer les travaux à l’aube, afin d’éviter les heures les plus chaudes. Chaque groupe de volontaires reçoit une introduction au travail archéologique et aux méthodes de travail, a-t-il conclu.

PLUS SUR CE SUJET:

L’archéologie peut-elle résoudre l’énigme de Marie-Madeleine?

Découverte archéologique (et énigmatique) en Israël: “Christ, né de Marie”

L’Égypte a annoncé de nouvelles découvertes archéologiques “qui réécriront l’histoire” de Saqqarah