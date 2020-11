Ines Alcolea place des boîtes de déménagement dans son nouvel appartement loué à Fuensalida, dans le centre de l’Espagne, le 6 novembre 2020. REUTERS / Sergio Pérez

Par Clara-Laeila Laudette, Silvio Castellanos et Elena Rodriguez

MADRID, 16 novembre (.) – Inés Alcolea, 31 ans, a quitté la vie animée de Madrid en octobre pour vivre dans une ville près de la ville médiévale beaucoup plus calme de Tolède, incapable de faire face à la perspective de nouvelles restrictions en raison de COVID-19 dans son petit appartement de la capitale espagnole.

“Dans ce qui est possible, il y aura une fermeture plus supportable”, a déclaré Alcolea assise dans sa nouvelle maison, entourée de boîtes et de ses deux chats, où elle paiera la moitié du loyer à Madrid pour presque le double de l’espace.

La crise sanitaire a été un tournant pour cet expert de la communication du secteur du jeu vidéo et d’autres Espagnols de la génération dite «millénaire», qui avaient déjà du mal à trouver un logement décent dans un marché immobilier saturé de la capitale et de la d’autres grandes villes depuis avant la pandémie.

Suffoqués par des années de hausse des prix des loyers et des taux élevés de chômage des jeunes, qui ont empiré avec la pandémie, les jeunes Espagnols sont particulièrement vulnérables à la crise économique actuelle. En moyenne, ils achètent leur première maison 10 ans plus tard que dans les autres régions d’Europe.

«Les jeunes sont les plus touchés par cette crise», a déclaré une porte-parole du portail immobilier Fotocasa.

Fotocasa a ajouté que de nombreux jeunes avaient dans un premier temps disparu du marché immobilier avec la pandémie, avant de retrouver une recherche plus active que d’autres tranches d’âge motivées par leur désir de changer de décor.

En témoigne les chambres en colocation, généralement occupées par des étudiants et des jeunes travailleurs, dont la disponibilité a grimpé de 203% à Madrid entre mars et octobre et a doublé à Barcelone à la même période, selon les données du portail immobilier Idealista.

L’une de celles qui ont fait ce changement était l’hygiéniste dentaire de 25 ans Jennifer Delgado, qui, après des années de partage d’appartements à Madrid, a déménagé avec son partenaire dans sa région natale des îles Canaries des mois après le déclenchement de la pandémie.

CONFINEMENT

Actuellement, ils louent un appartement dans le centre de Tenerife, avec une chambre d’amis et un bureau, pour 600 euros par mois, moins d’un tiers de ce qu’il en coûterait dans la capitale espagnole.

“J’étais fatigué de travailler 24 heures sur 24, fatigué de Madrid, où la qualité de vie est si basse parce que vous vivez essentiellement pour payer les factures”, a déclaré Delgado, qui a exclu un autre confinement sans voir sa famille.

Le virus a également incité Jara Expósito, spécialiste de la communication, âgée de 33 ans, à reconsidérer la possession d’un petit étage avec une chambre qu’elle et son mari ont achetée il y a trois ans.

Ils ont finalement décidé de vendre, dans l’espoir d’acheter un terrain et de construire une maison dans la campagne au nord de Madrid.

“Le confinement a déclenché ce dernier clic dans nos esprits … cela a incité tout le monde à réfléchir à ses priorités. Et pour moi, une maison était une de ces choses”, a déclaré Expósito.

Certains, quant à eux, sont pressés.

Alejandro Díaz était tellement impatient de quitter Madrid que le mois dernier, il a acheté une maison en bois d’exposition dans les montagnes de Guadalix de la Sierra dès qu’il l’a visitée, plutôt que d’attendre qu’une nouvelle maison soit construite pour lui.

“Nous voir dans cette situation de télétravail m’a fait repenser beaucoup de choses, et l’un d’eux a dit:” Il est temps de chercher quelque chose en dehors de Madrid qui a des espaces différents, qui peut combiner ma vie professionnelle avec mon temps libre “” a déclaré l’ingénieur solaire de 34 ans.

(Écrit par Clara-Laeila Laudette; édité en espagnol par Darío Fernández et Javier Leira)