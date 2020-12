Sous la pression des législateurs de tous les domaines et avec près d’une semaine de retard, le président Donald Trump a finalement ratifié dimanche le nouveau plan d’aide à l’économie américaine, a annoncé la Maison Blanche, étendant les avantages à des millions de citoyens aux prises avec la pandémie. et la crise.

Le paquet, qui “apporte une réponse d’urgence au coronavirus et des secours”, doté d’une dotation de 900 milliards de dollars, fait partie d’une législation plus large qui, avec la signature de Trump, empêchera la fermeture du gouvernement ou le “shutdown” de Mardi.

“Je signe ce projet de loi pour rétablir les allocations de chômage, freiner les expulsions, fournir une aide au logement, ajouter des fonds au programme de prêts aux entreprises, renvoyer nos employés des compagnies aériennes au travail, ajouter beaucoup plus d’argent pour la distribution de vaccins, et bien plus encore », a déclaré le président dans un communiqué publié depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où il passe les vacances de Noël.

Pendant près d’une semaine, Trump s’est opposé à la signature de ce paquet approuvé lundi dernier par le Congrès après des mois de négociations difficiles, que le magnat républicain a qualifié de “honte”.

Deux programmes fédéraux qui incluaient des prestations pour les chômeurs, approuvés en mars dans le cadre du plan de secours initial pour la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, ont expiré samedi à minuit, laissant de côté 12 millions d’Américains, selon l’estimation du groupe. groupe de réflexion The Century Foundation.

Le plan de relance, approuvé par le Congrès le 21 décembre, prolongera ces subventions, ainsi que d’autres qui doivent expirer dans les prochains jours.

Mais dans sa déclaration, Trump a continué à faire pression pour que les chèques destinés aux contribuables connaissant les plus grandes difficultés financières soient portés à plus du triple des 600 dollars initialement prévus. Il a également critiqué à nouveau que le plan comprenne trop de dépenses pour des programmes qui, selon lui, n’ont rien à voir avec la pandémie.

Il n’a cependant pas expliqué pourquoi il avait attendu que le texte soit approuvé pour rendre son opinion publique.

Le président élu Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier après avoir battu Trump aux élections de novembre, avait mis en garde samedi contre les «conséquences dévastatrices» pour des millions de citoyens en difficulté si le président sortant ne signait pas le énorme paquet.

– “Chaos et misère” –

Tout au long de dimanche, certains républicains ont exhorté Trump à changer d’avis sur la signature.

“Je comprends qu’il veut qu’on se souvienne de lui pour avoir poussé à des contrôles plus importants, mais le danger est qu’il restera dans les mémoires pour le chaos et la misère, et un comportement erratique s’il la laisse expirer”, a déclaré le sénateur républicain Pat Toomey sur Fox News.

Les démocrates du Congrès ont cherché à adopter une mesure jeudi pour augmenter le montant des contrôles de l’aide, conformément aux demandes de Trump, mais les républicains ont bloqué l’initiative.

La décision a été interprétée, cependant, comme un geste théâtral destiné à exposer les différences entre les républicains et le président lui-même, mais avec peu d’espoir qu’elle prospérerait.

Avant que le changement d’avis de Trump ne soit connu, le sénateur démocrate Bernie Sanders a déclaré: “Ce que le président fait maintenant est incroyablement cruel.”

“Des millions de personnes perdent leurs allocations de chômage élargies”, a déclaré le législateur progressiste vétéran sur ABC.

Exhortant Trump à signer la loi, Sanders a indiqué qu’une augmentation des chèques pourrait être approuvée dans les prochains jours.

