Southampton consolidé une grande victoire après avoir battu 3-0 à Sheffield pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade St. Mary ce dimanche. Southampton est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté une victoire 2-1 contre Brighton et Hove Albion. Du côté des visiteurs, Sheffield Utd perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre La ville de Leicester et accumulé six défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble de Southampton est troisième, tandis que Sheffield il est vingtième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour Southampton, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade St. Mary grâce à un objectif de Che Adams à la minute 34, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Dans la seconde moitié de l’équipe de Southampton, qui met plus de terres entre les deux grâce à un peu de Armstrong à 62 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté le score avec un but de Redmond à 83 minutes, terminant le temps réglementaire avec un score final de 3-0.

Le technicien de Southampton, Ralph Hasenhüttl, a donné accès au champ à Redmond, Nlundulu et Diallo remplacer Walcott, Che Adams et Romeu, tandis que de la part de Sheffield, Chris Wilder remplacé Mcgoldrick, Brewster et Mousset pour Mcburnie, Tranchant et Basham.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Stevens.

Avec cet écran brillant Southampton Il compte déjà 23 points en Premier League et reste à la troisième place du classement, à la place d’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, Sheffield Utd il reste à un point, en position de relégation à la Deuxième Division, à qui il a affronté ce douzième jour.

Lors du prochain match de la compétition, Southampton jouera contre Arsenal loin de chez soi et Sheffield Utd va affronter Manchester United dans son fief.