Le champion du monde 2006 avec l’Italie a également salué les Colombiens Juanfer Quintero, Jorge Carrascal et Sebastián Villa.

Après l’expulsion subie lors du 2-2 du Superclásico argentin entre Boca Juniors et River Plate, le milieu de terrain Jorman Campuzano ne passe pas ses meilleures heures dans la capitale argentine, car en plus de cela, il a subi une blessure qui le gardera hors du terrain pendant quelques jours., et, en plus, il a été critiqué pour sa performance devant le «Millionaire».

Son talent, sa griffe, son engagement et son dévouement dans tous les matchs qu’il a disputés le maintiennent non seulement comme un élément clé du programme de l’entraîneur Miguel Ángel Russo, mais il est également considéré comme un joueur aimé par les fans pour son importance vitale dans le dernier. titre remporté par le club, la ligue locale.

Cependant, dans la dispute de son premier Superclásico, il a vu le rouge et s’est retrouvé avec une blessure musculaire qui le laisse hors de la clé contre Santos du Brésil, pour la demi-finale de la Copa Libertadores; De plus, cela met en difficulté le staff des entraîneurs, qui sera contraint de le remplacer, sachant qu’ils n’ont pas de joueur de ses caractéristiques à ce poste au milieu de terrain.

Malgré les vives critiques qu’il a reçues de certains secteurs de la presse et d’une partie des supporters, après son irresponsabilité dans le double jaune, après avoir donné un coup de coude à Jorge Carrascal et giflé Matías Suárez, un ancien coéquipier le sien est venu à sa défense et lui a donné un coup de pouce.

C’est l’Italienne Danielle De Rossi qui a joué pour Boca lors de la saison 2019-20, après 18 ans dans l’équipe de ses amours, l’AS Roma, et qui a partagé l’effectif et le poste avec les César-nés. Dans des déclarations pour le programme 90 Minutos de ESPN, le «Tano» a donné sa version de ce qui pourrait arriver avec le Colombien et a loué ses conditions de football.

«J’ai vu le Superclásico, au lit avec le téléphone portable. Le truc de Campuzano est quelque chose qui m’est arrivé 20 fois dans ma vie, je ne vais pas le juger. C’était son premier Superclásico et cela a peut-être pesé, peut-être le manque d’expérience. Le rouge est juste. Les critiques de la personne ne sont pas justes car c’est un garçon incroyable », a-t-il déclaré.

“Vraiment dans mon cœur, il ne m’a pas expliqué pourquoi il jouait si peu quand j’étais là-bas car je pense que c’est un très bon joueur, dommage ce qui s’est passé”, a ajouté De Rossi.

Mais les compliments aux Colombiens ne s’arrêtent pas làL’ancien joueur expérimenté de 37 ans en a profité pour parler de River et du joueur occasionnel de l’équipe de Gallardo, dont les Colombiens Jorge Carrascal et Juan Fernando Quintero qui ont quitté le club l’année dernière.

«(‘Bebelo’ Reynoso) est un garçon qui a le contrôle du ballon, une touche, différent des autres. C’est la qualité des joueurs que j’aime. Comme j’ai adoré Quintero de River, Palacios et Carrascal. Et comme j’aime aussi Sebastián Villa. Ce sont des acteurs différents », a-t-il conclu.

Maintenant, De Rossi suit le cours d’entraîneur pour gérer un club important à un moment donné. Pour sa part, Jorman Campuzano travaille avec l’équipe médicale dans son rétablissement, pour tenter d’atteindre le match retour contre Santos au Brésil.

Les chiffres de Jorman Campuzano cette saison.

Par championnat, il a disputé 463 minutes en 6 matchs, 88 minutes en coupe complète en 3 matchs et en Copa Libertadores, il a 695 minutes en 8 matchs. L’efficacité des points obtenus par Boca avec Jorman sur le court est de 64,3% (18PG, 6PE et 4PP), alors qu’en son absence ils atteignaient 61,1%.

Avec le Colombien sur le terrain, le ‘Xeneize’ a marqué 38 buts et en a reçu 9. Alors que, lorsqu’il n’était pas là, il a marqué 10 et en a concédé 5.

