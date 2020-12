Víctor Trujillo se lance contre AMLO

Le communicateur Víctor Trujillo, qui personnifie le clown Brozo, est une tendance sur Twitter ce dimanche en raison de l’éditorial qu’il a prononcé dans son programme TeneBrozo transmis via Internet, dans lequel il a insulté le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

«Soyons clairs en tant que gouvernement, la pandémie était importante pour eux et le vaccin sera probablement énorme, en ce moment en ce moment le plus important pour l’humanité de ces dernières décennies, il ne vous viendra pas à l’esprit de jouer avec le désespoir du peuple.

Souviens-toi d’Andrés, tu n’es pas un dieu, tu es un putain de président, qui soit nous sert, soit ne sert pas les mères pa’ni “dit-il au président.

Vendredi, la plateforme Latinus a publié la vidéo intitulée: «la livraison annuelle des Golden Geese au plus 4Q du 4Q et des moneros Alarcón, Chavo del Toro et Pacasso en studio. Orale! ».

Trujillo a reçu des critiques sur les réseaux sociaux Après avoir donné leur avis, ainsi que les internautes ont dénoncé que le communicateur les avait bloqués sur Twitter.

Un exemple des messages que vous avez reçus sur le réseau social est le suivant:

«Depuis que Víctor Trujillo est devenu un clown, j’ai arrêté de le voir et de l’entendre. J’écoute des nouvelles sérieuses pas des clowns avec un langage vulgaire !! Mais il y en a beaucoup qui aiment l’entendre et les applaudir. Dans les goûts, les genres break !!! “, a écrit l’utilisateur @rulipollo.

L’utilisateur @MalthusGamba a écrit dans son compte: «Víctor Trujillo exige (au nom de ses employeurs, bien sûr) que le vaccin contre Covid-19 soit également acheté par des sociétés pharmaceutiques nationales bien connues. Et que les individus le commercialisent librement. Avons-nous déjà oublié que ce système provoquait l’injection d’eau dans les personnes malades?».

Les utilisateurs ont également publié des messages à l’appui du communicateur: “Ils veulent la liberté et le changement, mais ils ne tolèrent pas la critique insouciante et irrévérencieuse de Víctor Trujillo sur AMLO. Qui les comprend? “, a exprimé l’internaute @erafful.

Ce n’est pas la première fois que les internautes accordent Trujillo. Juste au début de ce mois, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux qui a suscité l’indignation des Mexicains, en particulier des habitants de Jalisco. Dans il est apparu Víctor Trujillo, populairement connu sous le nom de “Brozo” et le communicateur aussi Charles Loret de Mola enregistrement d’une des capsules du programme Latinus.

L’ennui général est survenu parce que le Place de la Libération, situé à Guadalajara, a été fermé pour qu’ils puissent faire le tournage. Dans la vidéo qui a été partagée sur Internet, différents moments de sa production peuvent être vus.

Un groupe de personnes observait les communicateurs, tandis qu’un élément du personnel leur a demandé d’arrêter l’enregistrement. Même à un moment donné, on entend comment l’une des femmes crie:

“C’est pour ça qu’ils mangent de la chayote, les porcs”

Une fois la vidéo publiée, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à critiquer l’autorisation dont ils disposaient Brozo et Loret de Mola pour fermer la place au milieu de la pandémie de coronavirus qui traverse le pays. Surtout après que l’État ait mis en place des mesures plus strictes pour empêcher la propagation du virus.

Par exemple, le politologue et le journaliste Jorge Armando Rocha a écrit:

Le gouverneur Enrique Alfaro menace le peuple avec un bouton d’urgence et des couvre-feux. Le maire de Guadalajara menace d’amendes. Privilèges des rapports muraux: “Ils ferment la place, mais pas à cause de Covid mais à cause de Loret et Brozo.” Ils utilisent la police nationale et locale.

Il y avait même ceux ils ont célébré la femme qui a crié aux journalistes.

Le président López Obrador a déclaré à plusieurs reprises qu’il était normal qu’il y ait de l’opposition dans une démocratie, et c’est pourquoi les déclarations de ses opposants doivent être comprises.

«Nous allons continuer à respecter le droit à la dissidence, nous n’allons persécuter personne, il n’y aura pas de fabrication de crimes, comme c’était le cas auparavant.“Il n’y aura pas de censure des médias, même s’ils sont contre nous tous les jours”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse du 30 novembre.

Le président mexicain a également souligné que c’est une satisfaction que certains médias, «qui se sont voués à applaudir et à se taire«Dans les mandats précédents de six ans; critiquez maintenant votre gouvernement.

“Cela attire l’attention car avant ils étaient des journaux du régime, entièrement aligné … C’est aussi une distinction, cela produit une satisfaction, cela signifie que nous avançons dans l’objectif de transformer le Mexique. Quand ceux de la Reforma, ceux d’El Universal, d’autres, bien d’autres, commencent à nous applaudir, inquiétez-vous, le voilà Oh, nanita! Cela signifie que le processus de changement, la transformation est déjà arrêté; mais tant qu’ils attaquent, cela veut dire que nous allons bien, je considère que ce qui est mauvais pour eux est bon pour nous », a expliqué le président.

López Obrador il y a quelques mois avait déjà dit que “C’est une marque de fierté” que des communicateurs comme Carlos Loret de Mola parlent “mal” de lui, au contraire, il serait inquiet s’ils parlaient bien du gouvernement, a-t-il dit.

