Après que Canal Once eut annoncé la fin anticipée du programme “John and Sabina”, animé par John Ackerman et Sabina Berman, la nouvelle est devenue tendance nationale sur le réseau social Twitter, au deuxième rang des sujets les plus abordés par les internautes mexicains ce jeudi.

Et est-ce qu’avant la conclusion du programme, les deux pilotes ont rendu publics leurs différences et échangé des insultes. Dans le dernier épisode, lors de l’entretien avec le secrétaire à l’éducation publique, Esteban Moctezuma Barragán, l’écrivain Sabina Berman a accusé John Ackerman d’avoir des attitudes machistes, ne pas lui donner la parole et décider unilatéralement de la ligne éditoriale du programme.

Le communicateur Chumel Torres, connu pour avoir engendré des scandales dans les réseaux sociaux, a participé à la critique de la situation et il s’est rangé du côté du dramaturge. Torres, animateur de l’émission «Le pouls de la République», a défendu les accusations de Berman et a reproché l’attitude de la chaîne de télévision.

«Soyez un con avec votre chauffeur et nous vous proposons un programme rien que pour vous´. La direction de Canal Once est si peu d’œufs », a tweeté Chumel, un jour après avoir publié un autre message dans lequel il décrivait la chaîne de télévision comme« quelques œufs ».

Ce jeudi, à travers une brève déclaration, Channel Once a rapporté que, en accord avec les animateurs de l’émission, la troisième saison de “John and Sabina” a pris fin. La chaîne de télévision de l’Institut national polytechnique a rapporté que a commencé à embaucher John Ackerman pour une émission d’opinion qui sera diffusée l’année prochaine. Pour sa part, Sabina Berman est considérée comme animatrice d’une émission coproduite par Once et Channel 14 du Public Broadcasting System de l’État mexicain.

Pour cette raison, Canal Once a été récriminé dans les réseaux pour «Récompensez le machisme».

Le chroniqueur de l’Excelsior, Fernando Belaunzarán, s’est joint à la critique et a considéré (par émoticônes) que les discussions entre les chauffeurs étaient un “Chien d’ours”. Le journaliste d’El Universal, Héctor de Mauleón, a également diffusé la nouvelle avec l’adjectif “Poor Canal Once”. Le responsable de l’analyse d’Animal Político, identifié sur Twitter sous le nom de “Bad Mother”, a déclaré: «Ils récompensent les intolérants violents. Quel niveau”.

Parmi ceux qui ont défendu la permanence de John Ackerman à la télévision, le journaliste Luis Guillermo Hernández, qui a partagé des captures d’écran montrant comment divers communicateurs ont publié le même message pour passer le mot. Parmi eux figurent Denise Maerker, Denise Dresser, Gabriela Warkentin, Ana Francisca Vega, Meite Azuela, Yuriria Sierra, Martha Tagle, Paola Rojas et Azucena Uresti.

«La violence que @JohnMAckerman exerce contre @sabinaberman dans l’émission diffusée par @CanalOnceTV est le reflet du harcèlement constant des femmes au travail. Il est inacceptable de voir ces modèles reproduits à la télévision. # SabinaNoEstásSola #SomosTodas », est le message que ces femmes ont partagé en rejetant l’attitude du communicateur d’origine américaine.

À ce sujet, Luis Guillermo Hernández a estimé que «les voix réactionnaires, l’écrasante majorité des médias, utilisent n’importe quel mobile pour attaquer les voix progressistes. Ne vous contentez pas de fermer les espaces à la pensée alternative, ils cherchent à l’écraser, à le faire disparaître. Ils ne pourront pas », selon un tweet publié mercredi dernier.

