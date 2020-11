Stock photo illustratif du logo Pfizer. 22 juillet 2020. REUTERS / Carlo Allegri

Par Sinéad Carew

NEW YORK, 9 novembre (.) – L’indice S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont fortement augmenté mais ont clôturé en dessous de leurs records de lundi, les investisseurs pariant qu’une réouverture économique complète était enfin en vue après le premier. Données positives d’un essai de vaccin COVID-19 de stade avancé.

* Le brut WTI a bondi de plus de 8% et a stimulé les actions énergétiques, tandis que les bons du Trésor ont subi une liquidation après que Pfizer et son partenaire BioNTech ont déclaré qu’un test à grande échelle de leur vaccin avait montré qu’il était supérieur à 90 % efficace pour prévenir le COVID-19.

* Les investisseurs se sont également déclarés rassurés par la nouvelle samedi selon laquelle Joe Biden avait obtenu suffisamment de voix pour remporter l’élection présidentielle américaine, comme ils l’avaient intériorisé la semaine dernière.

* Des secteurs tels que l’énergie, les voyages et la finance, qui ont été parmi les plus durement touchés par les restrictions visant à enrayer le virus, ont été parmi les plus grands gagnants en pourcentage lundi.

* Cependant, le S&P 500 a réduit certains gains en fin de séance. Le chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré lundi que le président Donald Trump était pleinement en droit d’enquêter sur les «irrégularités» des élections de la semaine dernière.

* Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 834,57 points, ou 2,95%, à 29157,97 points, son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 5 juin, tandis que le S&P 500 gagnait 41,06 points, soit un 1,17%, à 3 550,5 unités. Cependant, l’indice Nasdaq Composite a reculé de 181,45 points, soit 1,53%, à 11713,78 points.

* En hausse de 14%, l’indice de l’énergie a mené les gains parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500 et a affiché son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis mars, les investisseurs pariant que la demande reprendrait lorsque les gens se sentiraient plus à l’aise avec l’idée de voyager alors que la crise sanitaire se résorbe.

* En revanche, le secteur de la consommation discrétionnaire a été celui avec la plus forte baisse du S&P avec une perte de 1,6% tandis que le secteur de la technologie a terminé la journée en baisse de 0,7%, mettant la pression sur le Nasdaq.

(Reportage supplémentaire de Caroline Valetkevitch à New York, Medha Singh et Shivani Kumaresan à Bengaluru, édité en espagnol par Manuel Farías)