C’est la première fois dans l’histoire qu’une entreprise privée envoie des humains dans l’espace. Ils se rendent à la Station spatiale internationale (ISS).

Spacex, Entreprise leader Tesla Elon Musk, avec l’aide de POT fait l’histoire par Envoyer avec succès une fusée commerciale habitée dans l’espace pour la première fois ouvrant ainsi une nouvelle ère, selon les principaux médias nord-américains.

Le mauvais temps a presque contrarié le lancement pour la deuxième fois, mais après que le mauvais temps se soit dissipé, tout a permis le lancement depuis la rampe de lancement 39A du Centre spatial Kennedy, dans Floride

Deux astronautes du POT à bord d’une fusée SpaceX, avec la nouvelle capsule Dragon d’équipage, accrochés, ils sont partis vers la Station spatiale internationale (ISS).

Bob Behnken Oui Doug Hurley Ce sont les deux hommes choisis par la NASA pour cette mission, pour laquelle ils ont été mis en quarantaine deux semaines avant le voyage.

La mission de Behnken Oui Hurley durera environ 6 à 16 semaines au cours de laquelle ils mèneront des investigations scientifiques et techniques dans l’espace.

Après son retour sur Terre et la certification de la validité de la fusée, de la capsule et du système de lancement et d’atterrissage, la NASA commencera à mener des missions opérationnelles avec l’équipe SpaceX et on estime que Crew-1 décolle le 30 août bien que la date varie en fonction de la durée de la mission Demo-2.

Suivant ce modèle, la NASA veut commercialiser l’orbite terrestre puis aller plus loin et remettre le pied sur la Lune en 2024 et, à terme, emmener les humains sur Mars en 2030.

Photo de couverture: vg.no