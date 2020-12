(Bloomberg) – Space Exploration Technologies Corp. d’Elon Musk est en pourparlers avec des investisseurs pour une nouvelle ronde de financement et souhaite doubler sa valorisation à 92 milliards de dollars, a rapporté Business Insider.

Les pourparlers en sont encore à un stade précoce et SpaceX veut clôturer le financement en janvier, a déclaré Business Insider lundi, citant des personnes familières avec le sujet. Le fabricant de fusées pourrait ne pas être en mesure de persuader les investisseurs que sa valorisation devrait doubler par rapport au niveau d’un accord conclu il y a environ quatre mois, selon la publication.

SpaceX, qui a levé 1,9 milliard de dollars en août, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis le précédent cycle de financement, SpaceX, déjà l’une des sociétés privées les plus précieuses au monde, a effectué sa première mission régulière d’équipage vers la Station spatiale internationale pour la NASA. C’était une autre réalisation pour une entreprise pionnière dans la course à la capitalisation de la commercialisation de l’espace et la planification d’importants investissements dans les services Internet par satellite et une nouvelle grande fusée.

La semaine dernière, SpaceX a effectué le premier test à haute altitude de son nouveau prototype de véhicule Starship SN8, conçu pour emmener les humains sur la Lune, Mars et d’autres destinations. Musk a estimé que le vol était un succès, même si le test s’est terminé par une explosion à l’atterrissage dans le sud du Texas.

SpaceX a deux véhicules d’essai supplémentaires de Starship en voie d’achèvement et Musk a déclaré que le vaisseau spatial effectuerait probablement son premier vol orbital en 2021.

La société basée à Hawthorne, en Californie, a également un contrat avec la National Aeronautics and Space Administration pour construire un vaisseau spatial pouvant emmener des humains sur la lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence. En fin de compte, Musk veut envoyer des centaines de vaisseaux spatiaux pour coloniser Mars et transporter la vie humaine au-delà de la Terre.

En plus de l’exploration humaine, SpaceX construit une constellation de satellites Starlink pour fournir un Internet haut débit dans le monde entier à partir d’une orbite terrestre basse. La société a lancé plus de 700 satellites et des milliers d’autres devraient offrir une couverture mondiale. La société a lancé le programme de test bêta «Better Than Nothing» aux États-Unis et au Canada, avec des kits coûtant 499 $ plus 99 $ par mois pour le service.

Note originale: SpaceX en pourparlers pour de nouveaux fonds et une évaluation de 92 milliards de dollars: rapport

