L’Américain Errol Spence Jr. a conservé samedi les ceintures des poids welters du World Boxing Council (WBC) et de la Fédération internationale de boxe (IBF) en battant Danny Garcia, d’origine portoricaine, par un vote unanime.

Au AT&T Stadium d’Arlington (Texas) et avec le public présent, Spence Jr. a maintenu son record d’invincibilité avec un record désormais de 26-0 avec 21 KO, tandis que Garcia le laisse à 36-3 et 21 KO. Le vote des juges était en faveur de Spence Jr. par 116-112, 116-112 et 117-111.

Les premiers tours ont été très serrés. Spence a regardé un peu plus, mais a dû attendre pour convaincre les juges.

Au sixième tour, Spence a réussi à coincer Garcia contre les cordes et après plusieurs coups précis, il a provoqué une inflammation de l’œil gauche du Portoricain.

Dans le neuvième, le Portoricain a semblé remonter le moral, mais Spence l’a neutralisé avec un travail au corps à corps.

Au douzième et dernier tour, Spence a semblé dominer cette course avec son jab et a finalement remporté la victoire par décision unanime.

Dans un combat de co-long métrage, Josesito López a éliminé Francisco Santana au 10e tour dans un concours de poids welter.

Le vétéran Lopez a laissé tomber Santana au premier tour après avoir décroché deux tirs au corps et un autre au visage.

Santana a rebondi et livré un combat vaillant, mais est retombé au neuvième round lorsque la cloche l’a sauvé.

Celui de Ventura, en Californie, s’est dirigé vers son coin à la fin du neuvième round en titubant. Santana est tombé à nouveau au dixième round et l’arbitre a arrêté le combat après le décompte de la protection.

D’autre part, le Mexicain Miguel Flores a été éliminé au cinquième tour par Eduardo Ramírez dans un combat qui était prévu pour 12 tours au poids plume et qui était le premier concours sur la carte principale de Pay Per Event.

Flores est tombé de la main droite au visage après avoir reçu une lourde punition.

D’autre part, le prétendant poids moyen junior américain-mexicain-cubain Sebastian Fundora (16-0-1, 11 KO) a battu Habib Ahmed (27-2-1, 18 KO) en l’assommant au deuxième tour.

Fundora, 1,97 cm (6/5 pi), a frappé fort Ahmed avec un crochet au deuxième tour, puis a atterri sur lui avec tout pour que l’arbitre mette fin au combat.

Dans d’autres combats, le Mexicain Isaac Avelar a battu la Namibienne Sakaria Lukas en 10 rounds à poids plume; Vito Mielnicki Jr. en six tours contre Steven Pulluaim; Marco Delgado a surpris Burley Brooks par décision partagée et Juan Tapia au Mexicain Fernando García par décision unanime en huit chapitres.

meh / gma