Match de Facundo Campazzo contre Portland

Compte à rebours avant le début officiel de la saison NBA. À seulement cinq jours de l’ouverture, les équipes continuent de jouer des matchs de pré-saison pour ajouter des minutes à une saison qui aura les Lakers de Los Angeles comme champions en titre. Ce mercredi soir Facundo Campazzo a de nouveau vu l’action avec les Denver Nuggets.

Après avoir ébloui à ses débuts avec le maillot numéro 7 contre les Golden State Warriors, le meneur de Cordoue a fait ses débuts à domicile. Lors de la victoire encombrante contre les Portland Trail Blazers par 126-95, l’ancien Real Madrid n’a joué que quelques minutes mais cela a suffi à laisser sa marque. Campazzo est entré dans le dernier quart du match à moins de neuf minutes de la fin.

Rapidement, Facundo a été le protagoniste de plusieurs actions positives en défense et en attaque de son équipe. Après une couverture de Nicola Jokic à CJ McCollum, l’Argentin a récupéré le ballon et avant de passer la moitié du terrain a donné une qualification spectaculaire à l’un de ses collègues qui était situé dans l’un des coins de l’attaque. Quelques secondes plus tard, Campazzo a joué dans une action “pick and roll” avec le géant serbe: le meneur a pris le ballon et est allé au centre de la clé rivale pour ensuite aider Dozier, qui a fini par marquer un triple du coin.

Campazzo a joué moins de 9 minutes et a montré son talent lors de la première victoire de Denver en NBA en pré-saison (.)

Au-delà de l’échec de ses deux seules tentatives de la ligne triple et après avoir livré le ballon à Bol Bol et ajouté une passe supplémentaire, l’ancien Peñarol de Mar del Plata a fait l’un de ses jeux de marque et pour lequel l’une des stars Jamal Murray de Denver l’a surnommé l’un des super-héros classiques du cinéma hollywoodien. Avec un peu moins de trois minutes restantes, le Cordovan est apparu derrière le pivot rival Kanter et a volé le ballon pour aider plus tard des deux mains au Slovène Vlatko Čančar, qui a marqué sans opposition. Oui, dans le meilleur style Spiderman.

Campazzo a terminé le match contre Portland avec trois passes, un rebond et un vol, mais pas de points. Le meilleur buteur des Nuggets lors de la victoire contre Portland était Paul Millsap avec 18 points. Murray avait 16 points et Jokic était à deux passes derrière le triple double (12 points, 11 rebonds et 8 passes de but).

Le prochain match pour Denver aura lieu ce vendredi quand, également à domicile, ils affronteront à nouveau les Trail Blazers. Pour sa part, le jour de l’ouverture de la nouvelle saison NBA pour Campazzo’s Nuggets sera le 23 décembre contre les Sacramento Kings au Ball Arena. A Noël, la traversée aura lieu contre les Los Angeles Clippers, et le 28, également à Denver, la présentation sera contre les Houston Rockets. À peine 24 heures plus tard, le finaliste final de la Conférence de l’Ouest se rendra pour jouer à Sacramento et le 1er janvier jouera à nouveau à domicile contre les Phoenix Suns.

Campazzo s’entretient avec Michael Malone, entraîneur de Denver (.)

