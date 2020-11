Une personne observe quelques photos et illustrations sur l’un des murs de Jir n Quilca, le 24 novembre 2020 à Lima (Pérou). . / Paolo Aguilar

Lima, 25 novembre . .- Une sorte de musée vivant, autogéré, spontané et urgent, comme les protestations citoyennes qu’il dépeint, est né dans le centre de Lima orné d’images et de souvenirs des marches qui ont fait tomber le gouvernement éphémère de Manuel Merino.

Dans un coin de l’historique Plaza de San Martín, à l’encre noire, sur fond gris, la phrase “Ils se sont trompés de génération” invite les passants à fixer leur regard sur les murs de Jirón Quilca, l’une des rues centrales du centre historique Lima, pleine de toiles improvisées, qui respirent autant l’indignation que l’ingéniosité.

Des citations de l’auteur-compositeur-interprète chilien Víctor Jara ou du poète péruvien Blanca Varela dialoguent avec des photographies, des peintures murales et des affiches d’artistes péruviens anonymes qui insultent le président de courte durée et controversé Manuel Merino, exigent une nouvelle constitution et critiquent la répression brutale des forces de police pendant les mobilisations qui ont récemment frappé le pays.

Bien qu’improvisées et certaines dissonantes, toutes les voix évoquent le même cri: maintenant qu’elles se sont réveillées, elles veulent être entendues.

A l’image des manifestations de ces dernières semaines à Lima, l’inauguration de cette galerie en plein air a été un acte spontané et soudain de dizaines d’artistes qui se sont réunis le samedi 21 novembre, une semaine après la marche massive au cours de laquelle deux des jeunes sont morts en raison de la réaction violente de la police nationale.

«CULTURE VIVANTE» DU MÉCONTENT

Charlie Jara, photographe et responsable culturel, a été l’un des promoteurs de cette initiative qui, comme il l’a expliqué à Efe, est née du “besoin de pouvoir rendre visibles les événements” que vit le Pérou et de mener “un acte de manifeste et de dénonciation”, de “le regard” des artistes.

Au rythme des marches, cet appel a réuni ses participants dans une manifestation de rejet improvisée, coordonnée uniquement via les réseaux sociaux, sans leadership et avec une large représentation de jeunes.

«Il est apparu spontanément, de nombreuses personnes ont commencé à se joindre à nous et ont voulu se convoquer dans la rue»; remplir les murs de photographies prises lors des manifestations, faire du théâtre, jouer de la musique ou créer des illustrations collectives qui allèguent le «mécontentement» de la société péruvienne.

L’un des responsables de la peinture des grandes peintures murales qui subsistent encore aujourd’hui sur le lambeau de Quilca était Jaime Alcántara, mieux connu sous son nom artistique, Raf.

“Samedi, c’était incroyable de voir comment les gens se réunissaient, c’était une galerie en plein air ou, plus que ça, c’était une culture vivante”, se souvient le muraliste avec enthousiasme, ajoutant: “Le processus se poursuit.”

En effet, au fil des jours, les transformations de ce musée dans l’espace public ont prouvé sa vitalité, car si certains citoyens osent continuer à remplir les murs de créations artistiques, d’autres ont arraché une partie de leurs photographies et inscriptions.

“Les autorités veulent effacer cela de l’espace physique car elles ont également l’intention de l’effacer de la mémoire collective”, a déclaré Raf, convaincu que la déconstruction fait également “partie de l’histoire”.

“POLICE KILLER”

Parmi les images et illustrations encore intactes figurent les visages d’Inti Sotelo et de Jack Pintado, les deux jeunes hommes décédés lors de la manifestation du 14 novembre, qui a fait plus d’une centaine de blessés.

Bientôt, ces deux garçons, âgés respectivement de 22 et 24 ans, sont devenus une sorte de martyrs de la «génération du bicentenaire», celle-là même qui a découvert que se retrouver dans la rue sert à réaliser des changements.

Un message accompagne les tableaux qui dessinent les factions des jeunes: “Inti et Jack, soyez forts, mes frères.”

A quelques pas de là, une illustration représente un policier, le bâton levé, menaçant une jeune femme sans défense, qui cache derrière elle une balance, symbole de justice. Dix mètres plus loin, une condamnation explicite: «Killer police».

Le 9 novembre, le Congrès péruvien a limogé le président Martín Vizcarra et a imposé le chef du Parlement, Manuel Merino, à sa place.

La grande majorité de la population a perçu cet acte comme une menace pour la démocratie et une vague de protestations citoyennes s’est déchaînée, qui a atteint son paroxysme samedi 14.

Ce jour-là, la répression de la manifestation citoyenne massive a abouti à une action policière brutale, qui a retiré à Merino la légitimité sociale déjà maigre qu’il avait et a fini par forcer sa démission.

