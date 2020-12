Ses créateurs ont annoncé le mois dernier un taux d’efficacité de 95%, basé sur des résultats intermédiaires, et que le vaccin serait moins cher et plus facile à stocker et à transporter que d’autres.

Moscou a commencé samedi à vacciner les travailleurs à haut risque de COVID-19 dans de nouveaux centres de vaccination ouverts dans toute la ville. La capitale russe a commencé par la vaccination des travailleurs sociaux, du personnel médical et des enseignants. “Les citoyens des principaux groupes à risque qui, en raison de leurs activités professionnelles, sont en contact avec de nombreuses personnes peuvent être vaccinés”, ont indiqué les autorités.

Dans le cadre du début de la vaccination en Russie, la vice-première ministre de la Fédération de Russie Tatiana Golikova a déclaré vendredi que lLes personnes vaccinées devraient éviter les lieux publics et réduire leur consommation de drogues et d’alcool, ce qui pourrait supprimer le système immunitaire, dans les 42 premiers jours suivant la première ponction..

Les déclarations de Golikova ont fait sensation sur les réseaux sociaux avant Noël et le Nouvel An à travers le monde. Cependant, Est-il possible que l’alcool interfère avec l’efficacité du vaccin, et si cela est fait avec le vaccin russe, cela interfère-t-il également avec les autres candidats? Selon le médecin spécialiste des maladies infectieuses, Hebe Vazquez (MN58353), il n’y a aucune preuve scientifique que l’alcool interfère avec l’efficacité du vaccin.

D’autre part, pour le médecin spécialiste des maladies infectieuses de l’hôpital Muñiz, Gabriela Piovano: ” La consommation d’alcool en Russie est beaucoup plus élevée qu’en Argentine, ce qui signifie qu’il y a un problème culturel pour décourager sa consommation. Boire de l’alcool interfère avec la réponse immunitaire, mais vous devez comprendre le contexte. La relation entre la consommation d’alcool et les défauts d’immunité qui prédisposent à certaines infections est connue, par exemple chez les alcooliques où la rate, qui est un organe immunologique par excellence, Ils sont endommagés dans leur structure, causant des dommages à la capacité de donner une réponse adéquate au système immunitaire».

En fait, en avril, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a expliqué que: “L’alcool compromet le système immunitaire du corps et augmente le risque d’effets indésirables pour la santé”, ont-ils déclaré du bureau régional de l’OMS pour l’Europe en un rapport. “Par conséquent, les gens devraient minimiser leur consommation d’alcool à tout moment, et en particulier pendant la pandémie de COVID-19.”

Une consommation excessive d’alcool peut affaiblir le système immunitaire.Par conséquent, pour tenter de réduire la consommation d’alcool pendant la pandémie, les responsables de l’OMS Ils exhortent les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre des mesures qui limitent la consommation d’alcool et suppriment la désinformation sur le coronavirus.

La vérité est que le vaccin russe est actuellement dans la troisième et dernière phase d’essais cliniques impliquant 40 000 volontaires. Ses créateurs ont annoncé le mois dernier un taux d’efficacité de 95%, selon les résultats intermédiaires, et que le vaccin serait moins cher et plus facile à stocker et à transporter que d’autres.

Les doses sont, administrées à 21 jours d’intervalle, sont de type «vecteur viral» et utilisent deux adénovirus humains. Il sera gratuit pour les citoyens russes et sera administré volontairement.

Les autorités sanitaires ont déclaré que lors de cette première phase de vaccination à Moscou, le vaccin ne serait pas administré aux travailleurs âgés de plus de 60 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux femmes enceintes ou allaitantes. Ils n’ont pas indiqué quand le traitement serait accessible au grand public.

La particularité du vaccin russe réside dans l’utilisation qu’il fait de deux vecteurs différents basés sur l’adénovirus humain, ce qui permet une réponse immunitaire plus forte et plus durable par rapport aux vaccins qui utilisent le même vecteur pour les deux injections.

La technologie derrière le vaccin

L’efficacité de la plate-forme de vecteur adénoviral humain a été largement testée au niveau international dans des vaccins non COVID-19, y compris par certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde.

Le médicament utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Cependant, Sputnik V ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et sont totalement sans danger pour la santé.

Les «vecteurs» sont des véhicules qui peuvent introduire du matériel génétique d’un autre virus dans une cellule. Le gène de l’adénovirus, qui est la cause de l’infection, est éliminé et un gène codant pour la protéine d’un autre virus est inséré à sa place. L’élément inséré est sans danger pour le corps et aide le système immunitaire à réagir et à produire des anticorps qui nous protègent de l’infection.

L’efficacité de la plate-forme de vecteur adénoviral humain a été largement testée au niveau international dans des vaccins non COVID-19, y compris par certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde. Plus de 250 essais cliniques et 75 publications internationales confirment la sécurité des vaccins et des médicaments à base de vecteurs adénoviraux humains.

Il s’appuie sur une plateforme de vaccin à deux vecteurs existante, développée en 2015 pour traiter Ebola, qui a passé toutes les phases des essais cliniques et a été utilisée pour vaincre l’épidémie de cette maladie en Afrique en 2017. D’autres entreprises l’utilisent également. des plateformes basées sur des vecteurs adénoviraux humains pour leurs vaccins contre COVID-19, comme Johnson & Johnson, qui n’utilise que le vecteur Ad26, et CanSino en Chine, qui n’utilise que Ad5.

La plate-forme technologique basée sur les vecteurs adénoviraux permet la création de nouveaux vaccins rapidement et efficacement grâce à la modification du vecteur de transmission d’origine avec du matériel génétique de nouveaux virus, ce qui permet d’obtenir de nouveaux vaccins en peu de temps. Ces vaccins provoquent une forte réaction de la part du corps humain dans le but de générer une immunité.

