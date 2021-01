TORONTO (AP) – Le voltigeur vedette George Springer a officialisé samedi son contrat de six ans et 150 millions de dollars avec les Blue Jays de Toronto pour devenir le joueur autonome le plus en vue à avoir conclu un accord cette intersaison.

Springer, qui a eu 31 ans en septembre, a décroché le plus gros contrat de l’histoire des Blue Jays. La marque précédente était de Vernon Wells, qui avait signé avec Toronto en 2006 pour sept ans et 126 millions de dollars.

Pour avoir apposé sa signature sur l’accord, Springer a obtenu un bonus de 10 millions de dollars, qui sera payé dans les 30 jours. Il gagnera des salaires de 22 millions de dollars cette année, 28 millions de dollars en 2022 et 22,5 millions de dollars à chacune des quatre dernières saisons.

Le contrat comprend une disposition qui limite les échanges. Springer pourra définir chaque année une liste de huit équipes vers lesquelles il ne pourra être transféré sans son accord.

Vous obtiendrez également une suite d’hôtel lors des visites.

Le ranger recevra des bonus de 150 000 $ s’il est nommé joueur le plus utile, 125 000 pour avoir terminé deuxième du vote, 100 000 pour terminer troisième, 75 000 pour se classer quatrième et 50 000 s’il est cinquième.

Il recevrait 50000 $ chaque fois qu’il est choisi pour le All-Star Game, s’il est le joueur le plus utile de la série mondiale, s’il gagne un gant d’or ou s’il reçoit la chauve-souris d’argent. Il gagnerait également 25 000 s’il était nommé MVP de la Championship Series.

“Quand vous embauchez un gars comme George Springer, nous pensons tous:” Parfait, génial “”, a déclaré Kirby Yates, nouveau lanceur des Blue Jays de Toronto. “C’est juste excitant de faire partie d’une équipe qui essaie vraiment de passer au niveau supérieur.” .

Trois fois All-Star, Springer avait passé sa carrière de sept ans avec Houston. Il a été nommé joueur le plus utile de la Série mondiale 2017 lorsque les Astros ont battu les Dodgers de Los Angeles en sept matchs au maximum pour le seul titre de leur histoire.

Springer a frappé .265 avec 14 circuits et 32 ​​points produits au cours de la campagne 2020, raccourcis par la pandémie. Il a reçu un salaire au prorata de 7 777 778, au lieu des 21 millions de dollars initialement prévus.

Springer est un frappeur en carrière .270 avec 174 points marqués et 48 points produits. En 2019, il a affiché les meilleurs chiffres de sa carrière, avec 39 circuits et 96 points produits.

Springer rejoindra un jeune noyau des Blue Jays, qui comprend Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr.

Toronto avait une fiche de 32-28 la saison dernière et a terminé troisième dans l’AL Est, derrière Tampa Bay et les Yankees de New York.

Les Blue Jays ont atteint les séries éliminatoires et ont été balayés 2-0 au premier tour par les Rays, finalement les champions de l’AL.