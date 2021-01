Le général à la retraite Salvador Cienfuegos a déjà été disculpé par le bureau du procureur général .

La Le ministère des Relations extérieures (SRE) a rendu publiques les informations relatives au cas du général Salvador Cienfuegos Zepeda.

Un message relatif au général à la retraite a été publié sur le compte Twitter de l’agence ce vendredi après-midi, qui a été disculpé jeudi 14 janvier de toute enquête de la Procureur général de la République (FGR).

Le général Cienfuegos a été arrêté aux États-Unis le 15 octobre 2020 et quelques jours plus tard, il a été accusé de quatre chefs d’accusation pour blanchiment d’argent et trafic de drogue.

Cependant, en novembre, les accusations ont été rejetées et le général est retourné au Mexique, où la FGR a ouvert une enquête; Or, ce jeudi 14 janvier, le parquet a rapporté dans un communiqué qu ‘«après avoir analysé les preuves transmises par les autorités américaines et celles fournies par le général Salvador Cienfuegos; Le #FGR a conclu qu’il n’avait eu aucune rencontre ou communication avec un groupe criminel. Pour lequel il a été décidé de ne pas exercer de poursuites pénales (sic) ».

Un des messages du fichier Cienfuegos

Alors cet après-midi “Conformément à l’instruction présidentielle”, le SRE a publié les informations sur l’affaire.

Dans les 751 pages, vous pouvez voir une lettre envoyée à Marcelo Ebrard, le ministre mexicain des Affaires étrangères, par le ministère de la Justice des États-Unis. Des conversations Blackberry apparaissent également dans lesquelles une personne est identifiée comme “Zepeda”, qui rapporte l’envoi de camions.

Des dizaines de pages du fichier présentent également des conversations via Blacberry entre des utilisateurs identifiés comme «Spartacus» et «Samanta», qui ont eu lieu en décembre 2015.

«Une fois que celui de Guasave m’a dit que Mencho J’étais à une fête qui prévoyait de ching * rme avec les marins », lit l’un des messages qui semble se référer à Nemesio Oseguera Cervantes, chef du Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG).

Une autre image du fichier Cienfuegos, où “H2” est mentionné

Le dossier mentionne également «H2», qui a été identifié comme le trafiquant de drogue Juan Francisco Patron, et qui a été tué en 2017 lors d’une opération de la marine.

Une personne identifiée comme Vela, selon le dossier, a envoyé une photo à H2 le 8 janvier 2016 et a déclaré que «Chong, Oncle et Padrino chantaient l’hymne ensemble».

Dans l’image, Salvador Cienfuegos a été vu avec Miguel Ángel Osorio Chong, alors secrétaires de la Défense et du Gouvernement du pays, respectivement.

Des messages sur les transactions et les opérations apparaissent également dans les entretiens attribués à “Zepeda”.

“Eh bien, écoutez, je prends une faveur de moi, eh bien à quel endroit sont ces tueurs à gages qui me le disent, parce que l’opération ne relâchera pas le gouvernement de Sinaloa, cela dit qu’il n’est pas juste que les opérations soient sans tueur à gages à partir de là alors qu’à Tepic le cause de tous les décès qui se produisent à Sinaloa hahaha, ne lâchez pas, je réponds pour vous et les agents (sic) “, lit l’un des messages dont la photo, selon le dossier, a été envoyée de” H9 “à” H2 ».

SRE a publié le fichier de 751 pages

Il y a d’autres messages entre «Iroman», «Thor» et «Superman», ce dernier s’est exprimé le 19 octobre 2016 entre quatre heures de l’après-midi, où ils se réfèrent qu’ils parlent à la police ministérielle de leur base, avec laquelle ils soupçonnent que quelque chose est Aller. À un autre moment, “Thor” indique qu’ils ont passé un rapport sur la prochaine expédition de 300 agents de la police fédérale à Mazatlán pour “traquer” une cible prioritaire.

À la page 470 du PDF, Superman et Thor discutent des signes que cette personne a au sein de l’armée. Thor prétend à Superman que son homme est à la retraite, qu’il est güero (blanc) et qu’il est un ami du secrétaire à la Défense. Superman doute et demande si, lorsque Thor a voyagé au Mexique, il a rencontré “The Godfather” qui apparaît à la télévision, car on lui dit qu’il est un autre.

Alors Thor insiste sur le fait qu’il ne peut pas être retiré parce que Cent incendies il est secrétaire à la Défense et c’est lui avec qui ils sont en contact. Mais Superman insiste sur le fait que celui qu’il a vu est un homme qui devient rouge quand il est furieux. En fait, Superman promet qu’il tuera des gens, car apparemment ils confondent quelqu’un qu’ils connaissent sous le nom de “El Tío” et cela lui cause mal à la tête et jure même par ses enfants, qui sont ce qu’il aime le plus, qu’il n’a pas été retrouvé avec The Godfather, c’est-à-dire Cienfuegos.

À cela, Thor répond que Superman aurait pu rencontrer une autre personne, mais il est sûr que son homme est Cienfuegos.

Cienfuegos est gratuit au Mexique .

Photographies d’armes, de véhicules, de matériel de communication et de colis de médicaments Ils sont également inclus dans le dossier et dans les conversations auxquelles l’équipe d’enquête qui a traité le dossier aux États-Unis a eu accès.

Face à la polémique engendrée par l’exonération du général, le président Andrés Manuel López Obrador a soutenu ce matin la décision de la FGR.

«C’est une question qui correspondait essentiellement à la poursuite à résoudre, mais d’une manière ou d’une autre, cela a à voir avec le gouvernement que je représente, c’est une décision que la poursuite prend mais que le gouvernement que je représente en second, c’est-à-dire approuve, soutient, parce que nous soutenons que l’impunité doit mettre fin, bien sûr, à la corruption, mais aussi qu’il ne peut y avoir ni représailles, ni vengeance, et que les crimes ne peuvent pas être inventés … que personne ne doit agir de cette manière, quel qu’il soit. La chose la plus importante est la vérité et la justice », a déclaré le président lors de la conférence du matin.

PLUS SUR CE SUJET:

Cienfuegos a été disculpé: la FGR a assuré que le général n’avait jamais eu de rencontres avec des trafiquants de drogue

AMLO a soutenu l’exonération de Cienfuegos et a critiqué la DEA: “Vous ne pouvez pas inventer des crimes”

Chronologie de l’affaire Cienfuegos: de la capture aux États-Unis à l’exonération au Mexique