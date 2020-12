(Photo: Twitter @ javierjileta)

Javier Jileta, PDG de Liens avec les organisations de la société civile du ministère des relations extérieures (SRE), il a démissionné de son poste devant le sous-secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme, Martha Delgado.

Par une lettre datée du 21 décembre 2020, rendue publique par la journaliste Dolia Estévez, Jileta a remercié Delgado et le Chancelier Marcelo Ebrard pour l’opportunité de faire partie de leur équipe et même de les reconnaître pour le fait “Faites confiance à un groupe de jeunes engagés!”.

Dans la lettre, il a également précisé qu’il restera en fonction jusqu’au 31 décembre et qu’il servira plus tard le pays “à partir d’un vie politique publique, au-delà de l’administration publique ». À cet égard, Estévez a souligné dans un post sur son compte Twitter que Jileta Je chercherais à être député.

Il a également été décrit comme un “croyant fermement à la transformation Que se passe-t-il aujourd’hui au Mexique et je dois continuer à y contribuer, maintenant d’une autre tranchée au projet du président Andrés Manuel López Obrador».

Parmi les réalisations qu’il a soulignées dans son rôle de fonctionnaire du gouvernement mexicain, il a souligné la création de la transport aérien entre le Mexique et la Chine, dont l’objectif était d’effectuer des vols vers approvisionner le pays en fournitures médicales “quand notre voisin nous a abandonnés au milieu de la pandémie“, aussi bien que augmenter le nombre de fans dans le pays pour assister à l’urgence sanitaire.

Il a également souligné la tâche qui Martha Delgado lui a confié la direction de l’équipe chargée de gérer le plus de 1760 millions de pesos en dons en nature arrivés au Mexique pour contrôler la pandémie de COVID-19[feminine.

D’autre part, le projet de Politique industrielle d’ONU-Habitat et de l’ONUDI à laquelle il a participé, comme il a souligné qu’il s’agit d’une «politique industrielle territoriale en lien avec la 20 prochaines années de l’économie mondiale“, En plus d’être inspiré par” le change les besoins du Mexique pour la prospérité et justice sociale».

Cependant, ce fonctionnaire était au centre de la polémique il y a quelques mois après avoir a admis sa participation à divers ateliers de la secte NXVIM, dont le chef, Keith Raniere, a été condamné à l’emprisonnement à vie par un tribunal de New York pour trafic sexuel d’enfants, pornographie juvénile, enlèvement d’identité, blanchiment d’argent et esclavage sexuel.

«La grande majorité d’entre nous a participé aux ateliers nous avons été trompés (…) Dans tous les ateliers que j’ai suivis, il y avait aspects avec lesquels j’étais d’accord et d’autres en désaccord, comme dans n’importe quel cours ou classe que j’ai suivi. Ceux qui apparaissent dans le chapitre expliquent clairement perversité de la manipulation dont nous étions sujets et victimes»Le responsable a écrit dans une lettre qu’il a envoyée à Estévez en octobre.

Et c’est que Jileta avait participé aux ateliers à travers Programmes de réussite des cadres (Programmes de réussite des cadres ou ESP, pour son acronyme en anglais », qui était le Filiale mexicaine de NXVIM, qui a été réalisé par Emiliano Salinas, fils de l’ancien président Carlos Salinas de Gortari, et qui a démissionné de son poste après l’arrestation de Ranière.

Dans une autre lettre, envoyée au même journaliste quelques mois plus tôt, Jileta expliquait que sa relation avec ESP avait débuté en 2011 exclusivement en tant que membre de leurs ateliers, en plus que n’a jamais eu «aucune connaissance ou participation à ce type d’activité (…) absolument répréhensible ».

Il a également mentionné que pendant le temps où il a suivi les ateliers n’a observé aucune activité irrégulière et après avoir pris connaissance de leurs pratiques, a complètement coupé sa relation avec ESP et NXVIM. En ce sens, il a été dit «profondément déçu et trompé».

