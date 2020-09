La réclamation: Stacey Abrams et Al Sharpton doivent plus de 50000 $ d’arriérés d’impôts

Les revendications concernant l’activiste des droits civiques et l’animateur de télévision les malheurs fiscaux du révérend Al Sharpton s’étendent sur plusieurs années. Mais l’histoire de la politicienne géorgienne Stacey Abrams avec l’Internal Revenue Service est devenue un discours public lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2018.

Abrams a perdu cette élection contre le républicain Brian Kemp. Sharpton, ministre baptiste et champion des droits civiques, anime « PoliticsNation avec Al Sharpton » sur MSNBC. Il s’est présenté à l’investiture présidentielle démocrate de 2004.

Une réclamation sur Facebook a remis en question la situation financière de Sharpton et d’Abrams en tant que deux membres reconnaissables du Parti démocrate. L’utilisateur Mark Pohl a posté le meme sur son compte le 2 juillet. Il présente une photo non datée d’Abrams et de Sharpton côte à côte avec cette déclaration: « Aucun de ces deux démocrates n’a payé ses impôts. »

L’utilisateur de Facebook Geauchita Ward Cathcart a republié le mème le 27 août, avec la légende: « Pourquoi Stacey Abrams et Al Sharpton n’ont-ils pas à payer leurs impôts? Sont-ils au-dessus de la loi parce qu’ils sont noirs? »

Dans la légende, Pohl a suggéré que les démocrates reçoivent moins de contrôle des arriérés d’impôts que le président Donald Trump ne l’a fait pendant son mandat.

« Et tout le monde crie que Trump doit des impôts. Abrams doit plus de 50 000 $ d’arriérés d’impôts et Sharpton plus », a écrit Pohl.

Abrams doit-il plus de 50 000 $ à l’IRS?

Une divulgation financière de 2018 a montré qu’Abrams devait environ 54000 dollars à l’IRS, selon The Atlanta Journal-Constitution. Une annonce d’attaque de 2018 financée par le Parti républicain de Géorgie et approuvée par Kemp a critiqué la gestion de l’argent d’Abrams.

Dans l’annonce, Abrams a été accusée d’avoir gagné 1 million de dollars et d’utiliser cet argent pour financer sa campagne au lieu de rembourser l’IRS, selon l’AJC.

L’annonce se termine par le commentaire: «Stacey Abrams – radicale et corrompue. Vous payez des impôts plus élevés, pas elle. «

Mais les divulgations financières de 2018 ont montré que la valeur nette d’Abrams était d’environ 108000 $. Elle a déclaré qu’elle avait différé les paiements d’impôts en 2015 et 2016 pour aider à payer les frais médicaux de sa famille et avait conclu un plan de paiement pour régler les dettes, selon l’AJC.

Stacey Abrams, ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie, s’adresse aux téléspectateurs lors de la Convention nationale démocrate au Wisconsin Center, le mardi 18 août 2020.

Un porte-parole d’Abrams a confirmé que ses dettes fiscales avaient été remboursées en 2019.

«La chef Abrams a été en mesure de régler sa dette et elle continuera à parler ouvertement des défis auxquels elle a été confrontée – des défis qui sont trop courants pour les Américains et leurs familles», a déclaré le porte-parole d’Abrams, Seth Bringman, à l’AJC.

Sharpton est-il toujours redevable à l’IRS?

L’histoire de Sharpton avec l’IRS remonte à la fin des années 80.

. a rapporté qu’un jury l’a acquitté de 67 chefs d’accusation d’évasion fiscale, de vol et de fraude en 1989. En 1993, Sharpton a plaidé coupable à une accusation de délit pour avoir omis de déposer les impôts de l’État pour 1986, selon ..

En 2014, le New York Times a écrit un article détaillé sur les obligations fiscales de Sharpton.

Les documents acquis par le Times montraient plus de 4,5 millions de dollars de privilèges fiscaux étatiques et fédéraux contre Sharpton et ses entreprises à but lucratif, y compris une liste de privilèges fiscaux fédéraux contre Raw Talent ainsi qu’un mandat fiscal de l’État de New York contre Revals Communications Inc. sont des entreprises appartenant à Sharpton.

Sharpton a également omis de payer l’impôt fédéral sur les employés travaillant pour son organisation de défense des droits civiques, National Action Network, selon le Times.

Le révérend Al Sharpton s’exprime sur le fait que «la vie des Noirs compte» lors de son discours lors du 57e anniversaire de la marche sur Washington.

Lors d’entretiens téléphoniques en 2014, Sharpton a déclaré qu’il était en mesure de rembourser certains de ses soldes impayés en raison de l’augmentation des revenus des donateurs à NAN, a rapporté le Times. Il a également prêté de l’argent à l’organisation et a souvent refusé un salaire.

Sharpton a rejeté l’article du Times comme « trompeur et totalement hors de son contexte » lors d’une conférence de presse de 2014, et a déclaré qu’il payait ses impôts sur une base trimestrielle, selon ..

Le New York Post a rapporté en 2019 que Sharpton avait retiré sa dette fiscale personnelle de l’État, mais qu’il devait encore près de 700000 dollars d’arriérés d’impôts pour trois de ses entreprises.

L’IRS a établi plus de 2,8 millions de dollars de privilèges contre Sharpton de 1995 à 2010, selon le bureau du registre de la ville de New York. Les dossiers indiquent que Sharpton a payé plus de 2,1 millions de dollars.

USA TODAY a confirmé que deux warrants fiscaux de 492612,41 $ et 103156,06 $ déposés pour Alfred Sharpton ont été satisfaits le 9 mai 2018 et le 5 juin 2019, respectivement, selon le système de notification des mandats fiscaux de l’État de New York.

Notre note: en partie faux

Nous évaluons cette affirmation EN PARTIE FAUX sur la base de nos recherches. La réclamation initiale, publiée cette année, suggérait qu’Abrams et Sharpton devaient plus de 50 000 $ en arriérés d’impôts. Mais un représentant d’Abrams a déclaré qu’elle avait remboursé sa dette fiscale en 2019, rendant cette partie du mème fausse. Sharpton a également remboursé sa dette fiscale personnelle, mais doit toujours près de 700 000 $ d’arriérés d’impôts pour trois entreprises à but lucratif. Donc, cette partie du mème reste vraie.

