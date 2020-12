Le stade de Naples porte officiellement le nom de Diego Armando Maradona (REUTERS)

Après avoir connu l’intention du SSC Naples renommer le stade San Paolo pour honorer l’idole argentine décédée, ce vendredi c’est devenu une réalité: c’est maintenant officiellement le «Stade Diego Armando Maradona». Le changement de nom a été approuvé ce vendredi à l’unanimité dans le mairie de ladite ville du sud de l’Italie, comme annoncé par l’institution.

La résolution, née de la proposition du maire Luigi de Magistris, a été approuvé à l’unanimité dans le Palais San Giacomo et maintenant la cour de la distribution napolitaine porte le nom du meilleur joueur de son histoire.

“Maradona incarnait le symbole de la rédemption d’une équipe qui, dans les années les plus sombres, a démontré qu’il est possible de se lever, de gagner et de triompher, tout en offrant un message d’espoir et de beauté à toute la ville”dit la résolution qui est déjà entrée en vigueur.

Signature et officialisation: le stade de Naples s’appelait officiellement Diego Armando Maradona

Le premier jeu sous ce nouveau nom sera Napoli-Real Sociedad correspondant à la date 6 de la phase de groupes du UEFA Europa League, qui se jouera jeudi prochain, le 10 décembre. Malgré la limitation du public (portes closes) en raison de la pandémie de coronavirus, ce sera un rendez-vous plus que spécial qui restera gravé dans la mémoire de tous les Napolitains.

Il est à noter que ce sera le deuxième stade au monde à porter le nom de Diego Armando Maradona, puisque c’était le nom de Argentinos Juniors à Buenos Aires, où il a fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel et a fait ses débuts à Primera. De plus, en Argentine, l’Athletic Club Les vieux garçons de Newell Il a donné son nom à l’un des gradins du stade Coloso Marcelo Bielsa à Rosario. Et il ne faut pas exclure que bientôt une autre institution lui rendra un hommage de ce type.

Il y a quelques jours, Naples a reçu la Roma pour la Serie A et il y avait toutes sortes de divertissements en son honneur Dix. En fait, le maillot que l’équipe a utilisé était des bâtons bleus et blancs, représentant celui qu’ils ont défendu tant de fois pour l’équipe argentine. Drapeaux, banderoles, vidéos sur l’écran du stade et même une image numérisée qui s’est distinguée à travers l’émission télévisée officielle. Il y avait tout un jour très spécial.

