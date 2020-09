Notre système solaire est loin d’être le seul moyen de rassembler les étoiles et leurs planètes.

« Si vous regardez toutes les étoiles de notre galaxie, dans la Voie lactée, plus de la moitié des étoiles sont formées en multiples. Cela signifie qu’il y a plus d’une étoile dans le système. »

L’astrophysicien Jaehan Bae de la Carnegie Institution for Science. Il a étudié l’un de ces systèmes – avec TROIS étoiles. Il s’appelle « GW Orionis » – et il est fraîchement formé. Seulement un million d’années.

« Ouais, c’est vraiment, vraiment jeune. C’est un bébé. »

Bae dit que si vous traduisez cette durée de vie d’un million d’années en celle d’un HUMAIN, c’est l’équivalent d’un bébé d’une semaine. Et sur combien de bébés d’une semaine tombez-vous?

« Donc, si vous vous promenez dans votre quartier, il y a peu de chances que vous rencontriez un bébé d’une semaine. Donc, tout d’abord, il est difficile de trouver ces systèmes – ils sont assez rares. »

Bae et ses collègues ont eu la chance de repérer celui-ci. À l’aide de radiotélescopes, ils ont pu imaginer le système stellaire. Et ils disent qu’il diffère de notre propre système solaire par plus que le nombre d’étoiles.

Dans notre système solaire, par exemple, les huit planètes gravitent plus ou moins autour du Soleil dans un seul plan. Pensez au Soleil comme au centre d’un disque vinyle – avec les planètes accrochées le long des rainures.

En revanche, l’équipe de Bae a découvert que les étoiles de ce système à trois étoiles sont entourées de nuages ​​de poussière dans plusieurs plans déformés et mal alignés – imaginez un gyroscope en trois dimensions, plutôt qu’un disque vinyle en deux dimensions. Les observations sont dans la revue Science. [Stefan Kraus et al, A triple-star system with a misaligned and warped circumstellar disk shaped by disk tearing]

Ces anneaux de poussière continueront vraisemblablement à former des planètes à mesure que le système stellaire mûrit. Et Bae dit que les astronomes ont en effet observé d’autres systèmes stellaires plus matures – avec des planètes, en orbite dans ces plans mal alignés.

« Et nous voulions comprendre si cela se produit lorsque les planètes sont nées, ou si c’est quelque chose d’évolution qui se produit sur, vous savez, un milliard d’années. »

La découverte suggère que les systèmes planétaires étrangement alignés sont NÉS de cette façon – et que les étoiles et leurs planètes embryonnaires peuvent être toutes sens dessus dessous… même dans leur enfance.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]