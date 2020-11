Le titre arrivera sur EA Play et Xbox Game Pass le 10 novembre

Microsoft a annoncé que Star Wars Jedi: Ordre déchu, l’un des derniers jeux vidéo de la franchise créée par George Lucas, sera ajouté le 10 novembre prochain à Xbox Game Pass, son service de jeux par abonnement, pour consoles et PC. Cela arrivera à la suite de l’intégration que la plateforme aura avec EA Play, une alliance qui permettra aux utilisateurs de profiter de la plupart des titres du développeur américain.

Sans aucun doute, l’alliance générée entre EA Play Oui Xbox Game Pass est destiné à apporter de nombreuses joies aux utilisateurs de la console Microsoft, puisqu’ils auront accès aux meilleurs titres du catalogue Electronic Arts. L’un des premiers échantillons de cet avantage peut être vu avec Star Wars Jedi: Fallen Order, un titre de haut vol.

Cependant, non seulement les abonnés Xbox Game Pass auront la possibilité de profiter de ce jeu, car ils souhaitent être abonnés à EA Play, à la fois sur PC et sur PlayStation 4, ils pourront y accéder. Il est à noter que cette alliance formée entre les entreprises ne fait pas disparaître individuellement la plateforme Electronic Arts.

Jedi: Fallen Order est devenu le jeu vidéo le plus vendu de la franchise

Jedi: ordre déchu se tient peu de temps après “Star Wars: Épisode III – La revanche des Sith “ et se concentre sur Cal Kestis, un jeune apprenti Jedi qui doit faire face aux conséquences de l’Ordre 66, cette terrible directive de l’empereur qui a anéanti presque tous les Jedi de la galaxie. Le protagoniste s’échappe de l’Empire, qui a envoyé l’un des apprentis de Dark Vador pour finir une fois pour toutes avec le côté léger de la Force.

Il convient de noter que l’année dernière, Jedi: ordre déchu il est devenu le titre numérique le plus vendu de toute l’histoire d’IP Star Wars. En outre, il a également généré une étape importante chez EA, car il est devenu celui développé par la société pour vendre plus rapidement sur PC. Cela tient compte des dimensions de la grande base d’utilisateurs qu’il a atteint dans sa première année sur le marché. C’était une bouffée d’air frais et quelques points de confiance après ce qui s’est passé avec Star Wars: Battlefront II, jeu qui a été impliqué dans la controverse et les critiques des utilisateurs.

À son tour, le titre étend votre expérience au-delà des consoles. Une fois l’histoire terminée, les utilisateurs qui en voulaient plus peuvent lire la bande dessinée réalisée par Marvel qui raconte la préquelle à L’ordre déchu. Cette saga composée de cinq numéros, raconte l’histoire du maître Jedi Eno Cordoue et son padawan Cere Junda, qui sont envoyés sur la planète Ontotho, où ils doivent superviser la fouille d’un temple mystérieux. La série est écrite par Mathew Rosenberg (The Punisher, Uncanny X-Men) et illustré par Paolo Villanelli (Vader: Dark Visions). Cette union avec merveille démontre le potentiel des produits qui peuvent générer Réapparaître Oui Disney, capable d’étendre les histoires à tous les domaines.

Depuis Jeux d’Infobae Le nouveau titre de la saga a été analysé, ce qui non seulement enrichit la mythologie de la franchise, mais propose également une aventure amusante, spectaculaire et très généreuse qu’aucun fan de cet univers ne devrait manquer.

Pour l’instant, à partir du 10 novembre Star Wars Jedi: Fallen Order, le titre arrivera sur EA Play et, par conséquent, sur le service d’abonnement de Microsoft, Xbox Game Pass, où il pourra être testé par les utilisateurs des plateformes.

