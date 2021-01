(Bloomberg) – Starwood Capital Group de Barry Sternlicht, l’un des plus grands investisseurs immobiliers au monde, prévoit de racheter les actionnaires de CA Immobilien Anlagen AG, offrant une prime de 12% sur le cours de clôture de vendredi pour valoriser le groupe immobilier commercial autrichien à 3,4 milliards euros (4,2 milliards de dollars).

Starwood, qui a porté sa participation initiale de 26% dans CA Immo à 30% au cours de 2020, offrira aux autres actionnaires 34,44 euros par action, a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi soir. Le rachat sera officiellement déclenché en vertu de la loi autrichienne lorsque Starwood franchira le seuil de propriété de 30%.

Avec ce déménagement, Starwood double son pari sur les principaux bureaux allemands de CA Immo et sa grande banque foncière dans la capitale Berlin et dans d’autres villes allemandes. La pandémie a provoqué un effondrement des stocks immobiliers au printemps dernier, et le prix d’offre est toujours 18% en dessous du plus haut de CA Immo en 2020 à 41,85 euros.

L’offre est équivalente à la valeur d’actif «triple net» de CA Immo par action, la VNI ajustée pour refléter la valeur de marché actuelle de la dette et des dérivés financiers de la société, et pour inclure l’impôt différé qui deviendrait exigible si la société vendait tous sa propriété.

«Nous pensons que l’offre offre une opportunité bienvenue pour les actionnaires et les porteurs d’obligations convertibles de réaliser des liquidités», a déclaré Krysto Nikolic, responsable de l’immobilier pour l’Europe chez Starwood dans le communiqué. «Nous sommes impatients de continuer à soutenir la société et, dans le cadre de l’offre, l’un des objectifs de Starwood Capital est de maintenir la cote de crédit de CA Immo.»

C’est un pari contre la crainte que les entreprises aient besoin de moins d’espace qu’avant Covid alors que la récession mondiale s’aggrave et que les entreprises se préparent à une nouvelle normalité. Des enquêtes montrent que les entreprises prévoient d’utiliser davantage le travail à domicile une fois la pandémie apaisée, et plus de la moitié ont l’intention de réduire la quantité d’espace de travail qu’elles utilisent.

Starwood a d’abord acheté une participation de 26% dans CA Immo pour 758 millions d’euros, soit 29,50 euros par action, en 2018, à la suite d’une brève bagarre entre les rivaux interurbains Immofinanz AG et S Immo AG. Il a commencé à ajouter des actions dans des transactions au coup par coup en avril dernier, se rapprochant du déclencheur de 30% au cours de la dernière semaine de l’année. Le deuxième actionnaire de CA Immo est S Immo avec une participation de 6%, tandis que 6% des actions sont détenues sous forme d’actions propres.

Le véhicule SOF-11 Klimt CAI Sarl de Starwood, qui fera l’appel d’offres, lancera également une offre pour les obligations convertibles de CA Immo qu’il ne possède pas déjà. Le prix d’offre de l’action est basé sur un dividende cumulé, ce qui signifie qu’il serait réduit du montant d’un dividende déclaré entre l’annonce et le règlement. Il n’y aura pas de seuil minimum d’acceptation.