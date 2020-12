. / EPA / Geoff Burke

Houston (USA), 27 décembre . .- Le gardien James Harden a mis de côté toute la controverse entourant sa continuité avec les Houston Rockets et a fait ses débuts dans la nouvelle saison NBA. Immédiatement la grande figure qui a revendiqué son statut de joueur le plus utile (MVP) et meilleur buteur de la ligue.

Son double-double de 44 points et 17 passes l’a laissé comme la grande figure de la journée NBA, même si les Rockets décimés sont tombés vaincus (128-126), en prolongation, contre les Portland Trail Blazers, qui avaient également garde CJMcCollum comme meilleur buteur.

Ses 44 points marqués contre les Rockets, dont neuf triples, le dernier décidant de la victoire, lui ont également laissé la star du jour, tout comme le meneur des Atlanta Hawks, Trae Young, qui a marqué 36 points, et Russell Westbrook, qui a réalisé son deuxième triple-double consécutif avec les Wizards de Washington.

McCollum, qui a joué 44 minutes, en moyenne un par minute après avoir marqué 17 des 30 tirs du terrain, dont 9 des 16 à 3 points et 1 des 2 de la ligne du personnel, a eu trois rebonds et fourni huit passes.

Le gardien partant des Trail Blazers avec 6,3 secondes à jouer en prolongation a marqué le triple qui a assuré la victoire de l’équipe de Portland (1-1).

Alors que le meneur Damian Lillard a atteint 32 points, en plus de distribuer neuf passes et de capturer cinq rebonds.

Harden, qui a demandé à être transféré et a été condamné à une amende de 50000 dollars pour ne pas se conformer aux protocoles de sécurité contre le coronavirus, a affirmé qu’il souhaitait continuer à être candidat au prix MVP.

Avec Harden, le jeune centre Christian Wood, l’une des recrues hors saison des Rockets, a brillé lors de ses débuts en équipe de Houston avec 31 points et 13 rebonds.

Young a imposé son inspiration en marquant 36 points d’avance sur les Hawks, qui ont battu les Memphis Grizzlies 112-122 sur la route.

Sa brillante performance offensive lui a également permis de remporter le duel en simple contre le meneur Ja Morant, recrue de l’année la saison dernière, qui a marqué 28 points en tant que leader des Grizzlies, mais n’a pas pu empêcher son équipe de perdre la deuxième défaite consécutive, tous deux à domicile.

Les Wizards ont perdu leur deuxième match consécutif en perdant 120-130 à domicile contre le Magic d’Orlando, mais leur nouvelle acquisition, Westbrook, est entrée dans l’histoire.

Westbrook, échangé par les Rockets contre le meneur Wall, a réalisé un triple-double de 15 points, 15 rebonds et 12 passes, ce qui a fait de lui le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple-double dans les premiers. deux matches de son équipe.

Les gagnants précédents étaient les légendaires Hall of Famers Oscar Robertson, Jerry Lucas et Magic Johnson (deux fois).

Le centre camerounais Joel Embiid a contribué 27 points et 10 rebonds qui ont permis aux Sixers de Philadelphie (2-0) de battre les Knicks de New York 89-109 sur la route et est resté invaincu au Madison Square Garden.

Le garde DeMar DeRozan a marqué 27 points en tant que meilleur buteur contre son ancienne équipe et les San Antonio Spurs se sont ralliés à la dernière minute du match qui a remporté 119-114 contre les Raptors de Toronto.

L’attaquant de puissance lituanien Domantas Sabonis a réalisé un triple-double avec 22 points, 11 passes et 10 rebonds, et les Indiana Pacers ont brillé aux deuxième et troisième quarts du match, remportant 106-125 sur la route des Chicago Bulls.