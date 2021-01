Vitali Stepanov, l’un des informateurs les plus connus de l’histoire du sport, a dû fuir la Russie à la hâte fin 2014. En tant que principal témoin d’un documentaire télévisé, il avait révélé des détails sur le système de dopage appliqué par ce pays avec le soutien de l’État. . Après un séjour en Allemagne, il décide finalement de déménager avec sa femme Yulia et leur fils aux Etats-Unis.

Dans une interview accordée à dpa, Stepanov, 38 ans, parle du dopage, du rôle du Comité International Olympique (CIO) et de sa nouvelle vie aux États-Unis.

dpa: Il y a quatre ans, vous avez demandé l’asile et un permis de séjour aux États-Unis. Un long moment. Y a-t-il eu une réponse des autorités?

Stepanov: Nous attendons toujours d’être interviewés. Jusqu’à présent, il n’y a aucun mouvement dans ce processus. La prochaine étape serait de recevoir une convocation pour parler à un agent d’immigration, pour présenter notre cas. Nous attendons toujours cela.

dpa: N’êtes-vous pas découragé?

S: Non. Nous espérons toujours pouvoir rester ici. Et c’est tout ce que nous pouvons faire pour le moment: attendez et soyez programmé pour l’entretien.

dpa: Vous rêvez de retourner un jour dans votre patrie, la Russie?

S: Nous ne considérons plus la Russie comme notre patrie. Nous le voyons comme un lieu où nous sommes nés. Mais nous n’avons pas l’intention de retourner en Russie. Maintenant, nous devons voir si nous pouvons rester en Amérique pour toujours. Sinon, nous devons trouver un autre logement.

dpa: Le “New York Times” vous a décrit il y a un an comme “l’initié d’à côté”. Menez-vous une vie normale aux États-Unis, le pays que vous avez choisi de vivre?

S: Oui, c’est ainsi que nous vivons notre vie maintenant. Personne ne sait vraiment qui nous sommes. Nous n’avons pas beaucoup d’amis, mais nous avons des amis qui nous sont chers et qui sont fiers qu’ils font partie de notre vie. Certains ont aussi des enfants avec lesquels notre fils peut jouer. Mais ce n’est pas que nous nous demandons: que font-ils et comment passent-ils leur temps?

dpa: En Russie, vous êtes considéré comme un traître. Seuls très peu de gens savent où il habite aujourd’hui. Face à la tentative de meurtre par empoisonnement de l’opposant russe Alexei Navalny, avez-vous peur du bras long de Moscou?

S: Nous n’avons pas peur de la vengeance, car nous ne sommes pas en Russie. Il n’y a vraiment aucune raison de craindre quelque chose que vous ne savez pas. C’est pourquoi nous vivons simplement nos vies normales, comme des gens normaux.

dpa: la Russie sera exclue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et des Jeux d’hiver de Pékin en 2022. Le Tribunal Arbitral du Sport a réduit de moitié la suspension initiale de quatre ans. Cette décision a été fortement critiquée. De votre point de vue, était-ce un échec ou un succès?

S: J’aurais aimé que la suspension de quatre ans soit maintenue. Mais toutes les parties ont été entendues et ont présenté leurs arguments. C’est pourquoi j’espère que les juges auront enfin tout évalué et pris une décision appropriée. Maintenant, tout le monde doit vivre avec cette décision, y compris les athlètes en Russie. Et il est bon que les pays puissent désormais être tenus responsables de la tromperie dans le sport et du fait que leurs athlètes se droguent et la cachent. C’est pourquoi je pense que c’est une étape importante dans la lutte contre le dopage et en faveur de l’éthique dans le sport.

dpa: Vous aviez l’habitude de critiquer le Comité international olympique. Son épouse Yulia n’a pas été autorisée à participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Mais maintenant, elle conseille le CIO sur des questions liées au dopage et même sa famille reçoit une aide financière de Lausanne.

S: Je ne peux que vous être reconnaissant parce que mon opinion est importante pour vous. Je suis disponible à tout moment. Et nous pouvons être reconnaissants au CIO de nous payer également pour nos conseils concernant les informateurs et le dopage. C’était vraiment inattendu. Nous sommes heureux que la direction du CIO s’occupe des informateurs. J’ai un contrat de consultant et le CIO aide Yulia dans ses études.

dpa: De toute évidence, le sport et les politiciens en Russie ont peu appris du scandale et des sanctions. Ou voyez-vous une sorte de vraie réforme ou de changements dans le système, dans la façon de penser?

S: Le gouvernement russe n’aide pas, car il va de l’avant avec la dissimulation et trompe le mouvement olympique. C’est le principal coupable, pas les autres. Les autres essaient juste de s’en occuper et de se battre pour que tout ne se passe pas mal. Parce qu’ils font face au plus grand pays du monde, l’un des plus puissants du mouvement olympique.

dpa: Vous ne pouvez donc pas vous attendre à une évolution positive?

S: Je n’ai aucune confiance dans le fait que de vraies transformations auront lieu en Russie. Et c’était justement notre espoir depuis le début. Malheureusement, le gouvernement russe ne veut pas de ce changement, il continue de cacher le dopage. Et il n’y a personne pour récriminer quelque chose ou vous blâmer. Au lieu de cela, continuez à mentir et à vous cacher.

dpa: La loi Rodchenkov est récemment entrée en vigueur aux États-Unis, ce qui permet à l’avenir aux autorités américaines de poursuivre tout athlète qui enfreint les réglementations antidopage partout dans le monde. La loi porte le nom d’un autre informateur, son compatriote Grigori Rodchenkov, ancien chef du laboratoire antidopage de Moscou.

S: Je pense que la loi peut renforcer la lutte contre le dopage. Il permet de sanctionner les personnes impliquées dans des complots internationaux de dopage. C’est un fait positif que quelqu’un qui a dissimulé le dopage, qui a détruit les valeurs olympiques et qui a mis la santé des athlètes en danger pendant des décennies, décide de se ranger du côté de la vérité. Si j’analyse tout cela, je dirais: c’est positif.

dpa: Regrettez-vous ce que vous avez fait il y a six ans et ce que cela a généré? Ça valait la peine?

S: Bien sûr! La vérité est sortie et les organisateurs de grands événements sportifs ont été contraints de s’en occuper. Et oui, nous en sommes heureux, car je pense que le mouvement antidopage est aujourd’hui beaucoup plus fort. Et je vois de meilleures chances pour les athlètes propres de réussir dans les compétitions internationales.

Vitali Stepanov est une figure clé dans la découverte du dopage dans le sport russe. Il a été le premier informateur à révéler les détails de la fraude commise depuis des années dans différentes disciplines sportives en décembre 2014. Il était un employé de l’agence antidopage russe Rusada. Stepanov vit avec sa femme Yulia, une coureuse spécialisée dans la catégorie 800m, et leur fils de sept ans dans un lieu non divulgué aux États-Unis depuis 2015. Il est conseiller du CIO.

