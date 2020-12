Linet Puente et Carlos Luis ont mis fin à leur relation après un peu plus de deux ans (Photo: Instagram @linetpuente)

Après des rumeurs et des spéculations l’animatrice Linet Puente a confirmé au bord des larmes, à l’antenne lors de sa participation à Ventaneando, qu’elle s’était séparée de son partenaire, le producteur de télévision Carlos Luis Galán, il en a fait de même et a publié un communiqué. commentant davantage «l’opinion publique».

“Carlos Luis et moi nous sommes séparés début novembre, Je dois dire que cela a été un processus très difficile et inattendu, et que ma priorité sera toujours le bien-être de mon fils, de ce bébé que nous avons eu ensemble, et précisément par respect pour lui (mon bébé), Je garderai les raisons de notre séparation privées “Linet a dit dans les jours passés.

Désormais, dans un texte publié sur ses réseaux sociaux, le père du petit Noah, le fils qu’il a engendré aux côtés du journaliste de TV Azteca, a décidé de clarifier quelques points sur la séparation de ce que l’on croyait jusqu’à très récemment “un couple heureux” .

Linet Puente a annoncé au bord des larmes qu’elle était séparée du père de son fils Noah (Capture d’écran)

Dans un message daté du 6 décembre de cette année, Carlos Luis a écrit: “Linet Puente et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à une relation amoureuse que nous avions depuis plus de deux ans. C’était une décision réfléchie il y a longtemps et de la profonde affection et respect que nous avons les uns pour les autres. Une décision sensée, rien d’extraordinaire, comme le font aujourd’hui des milliers de couples et de petits amis “, a commencé le message par une succession d’images sur son compte Instagram.

Je tiens à souligner que Linet est une personne excellente, une mère incroyable et nous vivons de grands moments ensemble; Cependant, certaines relations prennent fin et nous devons avancer de manière saine et responsable et rechercher notre paix. Notre fils aura toujours Linet et moi à chaque instant de sa vie, nous serons toujours une équipe pour lui, c’est mon plus grand souhait. Et en cours de route, nous lui apprendrons le courage, d’être heureux et de faire face à toutes les situations comme le font ses parents aujourd’hui.

Un détail qui a retenu l’attention du public est que le producteur d’El Heraldo Televisión a qualifié sa relation avec Linet de «cour», et c’est L’ancien couple ne s’est jamais rendu à l’autel bien qu’il soit apparu qu’ils prévoyaient de se marier en 2020, une occasion qui finalement ne s’est pas matérialisée.

Juste en octobre, ils sont partis en vacances (Photo: Instagram: linetpuente)

«L’essentiel à l’heure actuelle est de protéger notre fils mineur de tout scandale ou action qui pourrait l’affecter à l’avenir. Notre tout-petit mérite de grandir dans un environnement sain, comme n’importe quel garçon et fille, et je le chercherai toujours. Mon engagement sera de prendre soin de lui et d’espérer son bien-êtreEh bien, si elle va bien, Noah ira bien », a-t-il poursuivi.

Carlos Luis a réitéré qu’il garderait la sphère privée les raisons qui ont conduit le couple à prendre la décision de se séparer et a exprimé que pour la mère de son fils, il aura toujours les meilleurs voeux dans tous les aspects.

«Je demande le respect absolu de notre décision, comme l’a dit Linet dans une émission de télévision nationale, tout est pour protéger notre fils. Par conséquent, ceux qui n’étaient pas proches de nous ou qui ne nous ont vus qu’à travers des photos ou sur les réseaux sociaux ou certains communicateurs arrêter le harcèlement pour Linet, pour moi et pour nos proches. La vie continue pour nous deux », dit-il.

Linet et Carlos entretiendront une relation cordiale pour le bien du petit Noé (Photo: Instagram @linetpuente)

Au-delà de nos fréquentations, je crois en l’amour, et de la relation que Linet et moi avons eue, le plus grand amour que je puisse ressentir et avoir dans la vie est né: l’amour d’un père, d’avoir un beau fils, que nous verrons. chaque jour je grandis heureux, et où que je sois, j’aurai une maison, une famille, car ils font partie des familles aujourd’hui et où le bonheur est possible

Le producteur a terminé son message en remerciant ses proches qui se sont inquiétés de la récente séparation:

«Je souhaite à Linet, dès le premier jour et toujours, une vie pleine de tout le meilleur, à la fois personnellement et professionnellement. À ma famille, mes amis et mes collègues, merci pour votre amour et votre soutien inconditionnel. Un câlin et des bénédictions “, terminé.