L’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) va réaliser deux nouvelles ventes aux enchères de marchandises, en l’occurrence différents modèles de stylos, stylos, mallettes et une montre haut de gamme, qui ont été laissés à la disposition de la Direction nationale des douanes en raison de retards, confiscations ou abandon.

Les biens que la DGA propose aux enchères sont ceux qui ne peuvent pas être donnés, tout en laissant de l’espace libre dans les différents entrepôts.Les enchères se dérouleront en ligne via le site Internet de la Banco Ciudad. Vous pouvez voir la marchandise des différents lots, accompagnée du prix de base et d’un descriptif sur le site d’enchères Banco Ciudad.

Le plus grand nombre de produits sont des stylos et mallettes de la prestigieuse marque de l’étoile blanche Mont Blanck. Dans le cas des stylos, il y a des produits individuels aux lots de 10 unités où les valeurs varient avec un prix de base d’un peu plus de 30000 pesos au cas du lot de 10 unités du modèle RB MST PLAT-LIN LEGRAND CODE 7571 qui la valeur de base de l’enchère est de 456 000 pesos.

La vente aux enchères est composée de 25 lots de modèles différents de stylos, stylos et mallettes. La vente aux enchères aura lieu le jeudi 28 janvier. Les produits qui seront mis aux enchères cette fois sont à Posadas, Misiones. Pour cette raison, bien que la vente aux enchères se déroule en ligne, chaque acheteur doit récupérer la marchandise de cette unité.

Dans le cas de la montre haut de gamme, l’enchère est composée d’une montre de marque Bulgari qui a un prix de base pour commencer à enchérir pour son achat de 1 467 725 $. Dans ce cas, la méthodologie est différente puisque le produit La mise aux enchères se fait physiquement dans la ville autonome de Buenos Aires, donc, bien que le mode d’enchères en ligne soit maintenu, la date sera le 4 février prochain et quiconque acquiert le produit doit le récupérer à Banco Ciudad. De plus, comme c’est le cas dans la Banque dont le siège est dans le microcentre, le 28 janvier, une exposition en face à face sera activée avec un quart de travail préalable.

Comme il y a un manteau de doutes et plusieurs mythes sur la façon dont les enchères sont faites à partir de l’entité commandée par Silvia Traverso, ils ont expliqué que le processus de participation «est simple, agile et dynamique. Vous devez vous inscrire en tant qu’utilisateur 48 heures avant chaque enchère via le site d’autogestion de Banco Ciudad, puis entrer dans l’enchère à laquelle vous souhaitez participer et transférer le titre ».

A partir de ce moment, avec l’enregistrement et le transfert de la caution, la personne est déjà validée pour participer à l’enchère.

La vente aux enchères des douanes est la précédente de l’une des plus importantes de la Banco Ciudad en matière d’objets de luxe, qui est la vente aux enchères de la Saint-Valentin, l’une des enchères les plus traditionnelles de l’entité.

Il se tiendra le 3 février et dispose d’un catalogue d’objets de qualité proposés aux différents: bagues, pendentifs, colliers, boucles d’oreilles, montres, épingles, etc. où se distingue un important tour de cou avec une fermeture sécurisée et des réglages effectués. en or de plus de 18 kilotes “sans possibilité de certification” avec six brins de corail dont le prix de base est de 122 000 pesos.

