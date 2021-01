À partir de minuit le 5 janvier et jusqu’au 18 janvier 2021, Usaquén, Engativá et Suba entreront en quarantaine stricte. Le maire en charge de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, en a fait l’annonce ce dimanche à 19 heures.

La quarantaine de deux semaines régira comme elle l’a fait en juin et au moment du premier pic. Les règles de la quarantaine sont:

-Restriction de la mobilité (sauf exception)

-Restriction totale des activités entre 20h et 5h (couvre-feu)

-Fermeture du commerce non essentiel à l’exception des fournitures, pharmacies et articles essentiels.

-Interdiction de la vente de boissons enivrantes le week-end.

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire a déclaré que les centres commerciaux et les restaurants ne seraient pas autorisés à fonctionner. Les raisons, en plus de l’augmentation du nombre de cas, tiennent au fait que, selon Gómez, ces trois villes recevront la majorité des citoyens qui ont quitté Bogotá, sur la base de l’immatriculation des véhicules.

Le contrôle sera appliqué aux mesures restrictives qui seront appliquées à 2700000 personnes dans ces trois localités, comme cela s’est produit en 2020, ce qui implique que la non-conformité entraînera des amendes de 928000 $.

Au total, il y a trois grandes mesures, la de quarantaine stricte pour ces trois emplacements; Isolement préventif volontaire de 7 jours pour tous les citoyens revenant d’autres régions dans la capitale; et centralisation hospitalière.

Parmi les mesures hospitalières qui ont été prises, citons la centralisation de l’approvisionnement et de la disponibilité des médicaments, le suivi en face-à-face des responsables de la santé dans les unités d’urgence et la reconversion des services pour étendre la capacité des USI.

Lits USI

Le secrétaire a insisté sur le fait que les lits d’hôpitaux n’étaient pas nécessaires. “Il existe des services d’urgence avec une forte demande, mais nous mobilisons également ces patients dans tout le réseau hospitalier pour gérer cette demande”, a-t-il déclaré.

Des mesures ont été demandées dans les dernières heures

Après avoir connu les chiffres d’occupation des USI de Bogotá, grâce aux informations révélées par le District, via l’Observatoire de la Santé de Bogotá, Saludata Plusieurs syndicats médicaux et personnalités publiques de la politique colombienne ont fait part de leur inquiétude face à la nette augmentation de l’occupation des lits de soins intensifs dans la capitale et à l’augmentation exponentielle des infections au COVID-19. Ces derniers jours, le taux d’occupation des USI à Bogotá en raison du coronavirus est passé de 65% à 76,5%, selon les chiffres du district lui-même.

L’Observatoire de la santé a publié une carte de Bogotá montrant, en points rouges, comment se trouve la ville en termes d’occupation des USI dans la ville. Le graphique montre clairement comment dans plusieurs cliniques de la capitale, le taux d’occupation des soins intensifs a dépassé 90% et dans d’autres, il n’y a plus de places disponibles pour plus de patients.

La plupart des points rouges sont situés dans les villes d’Usaquén, Chapinero et Teusaquillo.

Voici les cliniques où 90% de l’occupation a déjà été dépassée:

Clinique Reina Sofía

Fondation Santa Fe

Marly Clinic Bogotá Surgery Society – Hospital De San José

Clínica del Occidente SA

Clínica Juan N Corpas Ltda.

Hôpital universitaire des enfants de San José

Fondation Abood Shaio

Clinique La Colina

Clinique Los Cobos

Clinique Santa Monica de Bogotá

Nouvelle clinique Hôpital universitaire national El Lago de Colombie Hôpital militaire central

Institut de cardiologie de la clinique de Palerme de Bogotá

Hôpital universitaire de La Samaritana

Mesures restrictives

De son côté, le maire (e) de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, a confirmé à travers ses réseaux sociaux que des villes comme Usaquén, Suba et Engativá présentent un niveau de contagion plus élevé depuis des jours et que leur occupation hospitalière est inquiétante, «certains patients qui requis Uci là sont transmis à d’autres endroits. Les soins intensifs seront garantis à ceux qui en ont besoin ».

Dans un rapport publié par le magazine Semana, le média assure avoir contacté certaines cliniques, qui apparaissent en rouge sur la carte révélée par l’Observatoire de la santé de Bogotá, Saludata, et ils ont confirmé qu’ils continuaient à recevoir des patients atteints de Covid-19 positif. et que, si une attention prioritaire est nécessaire, ils ont la capacité de réagir immédiatement.

Au total, 600 000 personnes retourneront chez elles à Bogotá après les vacances de décembre. En raison du retour de toute cette population, le bureau du maire a émis une alerte pour que les citoyens prennent en charge les nouvelles infections à covid-19 et a demandé à ceux qui reviennent de suivre plusieurs recommandations:

-Pendant les 7 jours suivants, restez à la maison avec le groupe familial qui a fait le voyage.

-Évitez les réunions, les visites ou les rencontres avec des amis ou de la famille, et partagez avec des personnes qui présentent des facteurs de risque et de vulnérabilité.

-En cas d’utilisation de transports intercommunaux, garantir l’utilisation de masques faciaux et éviter la consommation de nourriture à l’intérieur du bus. En cas d’utilisation du véhicule privé, maintenir la ventilation et l’utilisation de masques faciaux.

-En cas de contact avec une personne symptomatique ou positive, restez à la maison et maintenez une alimentation saine et une bonne hydratation.

-Pour les ménages qui ont besoin de faire des provisions lorsqu’ils arrivent en voyage, il est important qu’un seul membre de la famille le fasse en utilisant correctement toutes les mesures d’auto-soins et en désinfectant les emballages avant de les ranger. Le Pico y Cédula est toujours valable pour le négoce à Bogotá.

-Les véhicules qui doivent entrer le dimanche 3 janvier par l’autoroute du Sud, doivent tenir compte des horaires Pico et Placa que le bureau du maire de Soacha a décrétés à partir de midi.

Voir également:

La Colombie signale 9412 nouveaux cas de covid-19, ce dimanche 3 janvier

En vidéo: des filles et des garçons qui seraient saouls jouent la vedette à la Covid-Party à Carthagène