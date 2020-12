Páramo de Santurbán. Photo gracieuseté du gouvernement de Bucaramanga.

La défense du Santurbán páramo parcourt le monde et atteint le Canada aux mains d’un groupe de Colombiens qui a lancé un mouvement environnemental qui cherche à faire connaître à l’étranger ce qui se passe dans cette région du département de Santander.

Il convient de rappeler que, à proximité du Páramo de Santurbán, la multinationale Minesa cherche à développer un projet d’exploitation souterraine de minéraux, un fait qui a provoqué le rejet des écologistes, faisant valoir que Ces activités peuvent avoir de graves implications pour les ressources en eau et les écosystèmes de la région.

Le mouvement “ Sueña Colombia ” fait partie de ce rejet et consiste en une initiative qui, selon le portail d’information Vanguardia, a été créée il y a trois mois et vise à “Sensibiliser les citoyens étrangers aux problèmes que rencontre le pays en matière de défense de ses ressources naturelles”. Le groupe est composé de psychologues, graphistes, communicateurs sociaux, amis, familles et citoyens des Etats-Unis, d’Allemagne, de Suisse, de France et du Canada.

Vanguardia a rapporté à son tour que le groupe avait déjà fait une demande sur le portail Change, qui est adressée à la National Environmental Licensing Authority-Anla, de sorte que le permis environnemental est définitivement refusé à la Sociedad Minera de Santander, Minesa.

“La pétition a gagné en force et a été un succès, Il existe depuis un mois et il y a déjà 2479 mille signatures du monde entier», A assuré Alexis Caro, médecin colombien canadien et l’un des promoteurs du projet sur le support numérique.

Le médecin a également souligné que la campagne vise à rendre le problème visible, mais aussi à sensibiliser à l’importance de la préservation des ressources naturelles.

“Nous cherchons à éduquer à travers cette campagne, à renforcer l’importance de la protection de la planète et à enseigner comment prendre soin de la vie. Pour réaliser tout cela, nous n’avons pas besoin d’opulence, mais plutôt de petits travaux qui touchent et influencent les citoyens colombiens et ceux d’autres régions du monde qui prennent soin de l’environnement est la responsabilité de tous », a déclaré Caro.

Le mouvement «Sueña Colombia» utilise une bouteille comme cadeau et à l’intérieur, vous pouvez lire un message qui vous invite à protéger Santurbán, cette méthode, selon Caro, a été très bien accueillie par les citoyens étrangers.

Laguna Brava, municipalité d’Arboledas, Páramo de Santurbán. Photo: Wikimedia Commons / Grupo Áreas Protegidas CORPONOR.

«Ceci est orné d’une étiquette et de couleurs qui représentent le beau paysage de la lande: Le soleil éclatant est habillé du drapeau colombien, de ses montagnes impérieuses, de ses eaux cristallines et de la vallée de Frailejones, où seul un vague reflet de l’exubérance de Santurbán est montré“A déclaré Caro au journal.

Le média numérique raconte que les écologistes font passer leur cause de voix à voix et qu’elle est payée par leurs membres volontairement, puisqu’ils ne sont associés à aucune entreprise.

“Nous voulons atteindre le gouvernement national pour qu’il ne permette pas d’endommager cet écosystème et aucun autre. Cette bouteille est plus qu’un cadeau, c’est un exemple à suivre pour le monde », a conclu Caro.

ANLA a ordonné, le 2 octobre, le dossier de la procédure administrative d’évaluation du permis environnemental du projet Soto Norte, présenté par Minesa pour l’exploitation souterraine des minerais à proximité du Páramo de Santurbán.

La décision de l’ANLA, par ordonnance n ° 09674, se fondait sur les résultats de l’étude d’impact environnemental et les réponses apportées par l’entreprise aux exigences formulées par l’autorité.

Quelques jours après cette décision, La réponse de la société, détenue par Mubadala Investment Group, un groupe d’affaires d’investissement et de développement du gouvernement d’Abou Dhabi (Émirats arabes unis), était connue, dans laquelle elle a déclaré qu’elle ferait appel de la décision, mais qu’il étudiera les raisons pour lesquelles ANLA a déposé le projet.

