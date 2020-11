Windy.com

L’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam) a mis en garde contre la nouvelle tempête tropicale qui frappe la côte nord de la Colombie, Iota et garantit qu’il a une forte probabilité de devenir un ouragan majeur.

Mise à jour: à 1h00 du matin, l’entité a déclaré que l’ouragan était déjà dans la catégorie quatre.

De son compte Twitter officiel, il a rapporté: Attention: l’ouragan IOTA est récemment passé en catégorie 4, avec des vents soutenus de 225 km / h. En ce moment, il est 73 km de Providencia et 151 km de San Andrés.

Lors d’une visioconférence diffusée par les réseaux sociaux, le directeur d’Ideam avec le maire de Providencia et Santa Catalina, avait rapporté qu’Iota atteindrait rapidement la catégorie 4, ce qui s’est en fait produit quelques minutes plus tard: “Il rencontre des vents maximum de 205 km / h, continue de se déplacer à une vitesse de 17 km / h vers l’ouest, en direction de l’île de Providencia”

Selon l’institution, la zone d’influence de la forte tempête est les départements de la région des Caraïbes et, pour la plupart, San Andrés, Providencia, Santa Catalina et leurs clés. Son déplacement entraînera des précipitations abondantes, des orages et des vents violents.

De plus, l’Ideam conseille d’être extrêmement prudent dans les zones de forte pente en raison de la probabilité d’inondations soudaines et de glissements de terrain. Les zones modifiées par l’institution sont la Sierra Nevada de Santa Marta, le sud de La Guajira et le nord de Cesar et Magdalena.

De même, les secteurs des départements de Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Western Arauca, Casanare et Meta.

Selon le Le United States National Hurricane Center (NHC), la trajectoire au-dessus de la mer des Caraïbes sera de deux jours, jusqu’à ce qu’il s’approche des côtes du Nicaragua et du nord-est du Honduras entre la fin de dimanche et le début de lundi.

Selon cette même entité, à l’approche de l’Amérique latine, la tempête deviendrait un ouragan majeur, sautant en catégorie 3 ou plus sur l’échelle Saffir-Simpson. Les autres sites d’impact seront les pays du Panama, du Costa Rica, de la Jamaïque et du sud d’Haïti.

Le sous-secrétaire à la prévention et à l’attention des catastrophes du gouvernement de l’Atlántico a averti la communauté de la pluviométrie constante qui connaîtra pendant le reste de l’année. «La saison des pluies et les vents violents provoquent la chute des arbres, l’effondrement de murs en mauvais état, ainsi que des inondations dans les ronds d’eau. C’est pourquoi il appelle la communauté à ne pas jeter les ordures dans les flux, canalisés et non canalisés, afin de ne pas provoquer de sédimentation “Candelaria Hernández, chef de la division, a mis en garde, selon le journal El Heraldo.

Il a ajouté que des sites sûrs devraient être recherchés lors des impacts du tonnerre et non exposés dans des zones ouvertes, sous des arbres et des structures métalliques, favorisant d’éventuelles blessures pour les Altanticenses par des chocs électriques.

Dans des municipalités telles que Puerto Colombia, dans la zone côtière de l’Atlantique, plusieurs familles ont dû être relocalisées en raison des glissements de terrain causés par les pluies abondantes et le changement des vagues.

D’autre part, Carthagène signale des glissements de terrain et des inondations dans différentes parties de la ville en raison de l’impact d’Iota. Selon la Direction générale de la mer (Dimar), la hauteur des vagues dans la ville, généralement faible, varie entre 2,0 et 2,5 mètres. Pour cette raison, l’institution alerte ceux qui exercent des activités maritimes et conseille une extrême prudence.

Il y a deux jours, le bureau du maire de Santa Marta, par l’intermédiaire du District Tourism Institute (Indetur), a déclaré que les plages de la ville seraient fermées indéfiniment afin de protéger les citoyens et les touristes.

La Dimar, compte tenu de ces prévisions, accès restreint aux plages des secteurs North Rodadero, South Rodadero, Bello Horizonte (Cabo Tortuga, Costa Brava, Playa Dormida, Playa Salguero, Zuana, Irotama), Playa Aeropuerto, Playa Blanca, Playa Los Cocos et La Bahía.

