Après annoncez votre départ ce vendredi de Golden Boy Promotions, Saúl «Canelo» Álvarez est devenu un agent libre, ce qui signifie que vous pouvez chercher un contrat de plus lucratif, aussi bien que nouveaux rivaux avec un autre promoteur.

Et c’est qu’après des semaines de négociations au tribunal avec la compagnie de Oscar de la hoya, le boxeur mexicain de 30 ans ne pourra plus voir le 365 millions USD pour les 11 combats qu’il a signés en 2018 avec le service de streaming DAZN, parce que la pandémie de coronavirus (COVID-19[feminine) qui a frappé le monde et le sport a fait impossible donnez-lui un bon combat cette année.

Cependant, pour le trois derniers combats qu’il a fait avec DAZN, contre Rocky Fielding (Royaume-Uni), Daniel Jacobs (USA) et Sergey Kovalev (Russie), le «Canelo» a empoché 85 millions USD.

Grâce à un Libération, Promotions Golden Boy Je souhaite du succès à Canelo et a souligné qu’il est temps de tourner la page et concentrer dans ses trois gros paris: Ryan García, Vergil Ortiz et Jaime Munguía.

Le procès a été résolu à la satisfaction de tous et nous souhaitons à Canelo le meilleur pour l’avenir. Dans le cadre d’un partenariat solide avec DAZN, nous continuerons à présenter notre large éventail de talents, y compris des superstars montantes comme Ryan Garcia, Jaime Munguía et Vergil Ortiz, qui ont tous le talent et le potentiel pour devenir la prochaine plus grande star de notre sport.

Maintenant, si vous voulez terminer l’année en donnant un spectacle au public, Saúl et Eddy Reynoso, votre manager et coach devra analyser diverses options et choisir tôt avec quel promoteur ils iront. Ce sont les plus viables:

Selon le journaliste d’ESPN Salvador Rodríguez, c’est une option solide pour plusieurs raisons. Les combattants aiment Teófimo López et Terence «Bud» Crawford ont bénéficié d’un profil amélioré grâce à l’association Meilleur classement / ESPN, et Álvarez pourrait également en bénéficier exposition.

Top Rank a également de bons adversaires à offrir de Jalisco. Au poids moyen, les boxeurs aiment le champion WBA «régulier» Ryota murata et l’ancien champion Rob Brant ce sont des options décentes. Si Álvarez veut monter à 175 livres, il y a un groupe fort qui a le champion WBC et IBF Artur Beterbiev, qui pourrait être l’adversaire le plus coriace d’Alvarez.

Mais entrer dans cette catégorie de poids est un risque pour quelqu’un qui cherche à prendre un nouveau départ.

Champions de boxe Premier

Selon des sources ESPN, Álvarez vise le combattant PBC, Usine de Caleb, pour son prochain combat, qui devrait être le prochain 19 décembre avec siège à définir.

De plus, l’écurie du Al Haymon Il propose la plus large gamme de boxeurs pour les Aztèques à l’avenir et fait au moins un bon travail pour promouvoir ses combattants. Sergiy Derevyanchenko et Daniel Jacobs, qui a combattu Álvarez et perdu en 2019, en sont quelques exemples.

Un autre talent à souligner est le champion WBC invaincu Jermall charlo, qui a dominé Derevyanchenko en septembre et serait un digne adversaire pour le quadruple champion.

Boxe Matchroom

Est l’option moins viable, puisque DAZN est le réseau principal L’entreprise d’Eddie Hearn. Cependant, c’est une marque qui a pris de l’ampleur ces dernières années en L’Europe  et les États-Unis, étant le champion britannique des poids lourds, Anthony Joshua, votre meilleur atout.

Il a également une liste intéressante d’adversaires comme Billy Joe Saunders (L’adversaire provisoire d’Alvarez avant la pandémie), plus Demetrius Andrade, Callum Smith et même Gennadiy Golovkin.

Auto-promotion

Mais il existe une autre option: suivez les traces du légendaire Floyd Mayweather Jr, l’ancien roi livre pour livre du sport qui commandait d’énormes sacs quand il combattait plusieurs fois par an. Ainsi, Álvarez fixerait son propre prix pour le reste de sa carrière.

Selon plusieurs analystes, “Canelo” a atteint un stade de sa carrière qui vous n’avez pas besoin d’être lié à un promoteur.

«Son pouvoir de star a dépassé même n’importe quelle entreprise promotionnelle du secteur. Il n’y a aucune raison pour Álvarez de limiter ses futurs adversaires à ce que la politique de boxe permet, ou de diviser les sacs avec plus de gens », a déclaré Salvador Rodríguez

Il est à noter que contrairement à Mayweather Jr., Saúl n’a aucun problème juridique en dehors du ring qui empêchent obtenir de gros parrainages pour leurs combats. Il a même déjà un accord avec la brasserie Heineken.

Quel que soit votre choix, tout semble indiquer que nous le saurons dans les prochains jours, selon le communiqué publié ce vendredi par Eddy Reynoso:

Nous annoncerons bientôt la date, le rival et le lieu, nous reviendrons plus forts que jamais pour continuer à grandir et continuer à montrer que la boxe mexicaine est la meilleure

