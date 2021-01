L’Office du Tourisme de la Ville de Buenos Aires a présenté ce vendredi 22 janvier sa proposition touristique pour les vacances d’été

L’Office du Tourisme de la Ville de Buenos Aires a présenté ce vendredi 22 janvier son proposition touristique pour les vacances d’été. Dans une nouvelle landing page, visiteurs et habitants pourront retrouver toute l’offre touristique que la Ville propose cette saison à se retrouver et profiter des espaces, des spectacles et vivre différentes expériences adaptées à la nouvelle normalité.

Parmi les 220 propositions d’offres publiques et privées, activités et espaces tels que expériences gastronomiques, promenades, activations dans les espaces publics et visites guidées à effectuer dans la ville entre autres options, qui seront constamment mises à jour.

Avec cette initiative Il cherche à promouvoir toutes sortes d’activités, gratuites et payantes, contribuer à la relance économique et faciliter l’accès à l’approvisionnement afin que les touristes et les visiteurs puissent profiter et profiter de la ville de Buenos Aires. Le contenu peut être recherché en fonction du type d’activité, de la valeur, de l’entreprise, des jours disponibles et géolocalisé via une carte en ligne.

“L’activité touristique pose des défis tels que régénérer les rencontres entre les personnes et leurs expressions culturelles à travers de nouvelles méthodes et de nouveaux soins. Pour cela, nous parions pour continuer à profiter des coutumes de chaque espace Quelles sont les expériences qui se démarquent le plus dans les voyages et qui génèrent plus de plaisir et d’apprentissage. Aujourd’hui, nous relevons le défi de nous réadapter en présentant un vaste programme touristique qui nous permettra de profiter des attractions de Buenos Aires en toute sécurité », a-t-il déclaré. Gonzalo Robredo, président de Office du tourisme de la ville de Buenos Aires.

Les visiteurs trouveront une ville de Buenos Aires sans foule, compétitive en termes d’hôtels et de gastronomie, avec un design urbain très touristique.

Cette réhabilitation s’est accompagnée d’une politique globale d’arrivée des visiteurs qui comprend un stratégie de test reprendre l’activité progressivement et de manière responsable.

Du 8 décembre la Ville a ordonné des opérations d’essais au terminal de Dellepiane pour les visiteurs arrivant en bus et à Ezeiza pour ceux qui arrivent en avion, et des points de test dans le bâtiment de Munich (Costanera Sur), Costa Salguero, Callao 628 et La Rural afin que ceux qui arrivent dans la ville en voiture privée et par d’autres moyens puissent effectuer le test dans les 72 heures suivant leur arrivée.

«Le tourisme est une porte d’opportunités pour continuer à construire une ville ouverte sur le pays et le monde. Pour cela aussi il est vital de continuer à élargir les tables de travail, aux fins de partager des expériences et d’échanger des plans d’action pour l’avenir », ont-ils assuré de l’agence.

Certaines des expériences les plus divertissantes

Parmi les 220 propositions d’offres publiques et privées, des activités et des espaces tels que des expériences gastronomiques, des promenades, des activations dans des espaces publics et des visites guidées à réaliser dans la ville se distinguent (Shutterstock)

Errant entre les pavés, une pièce audio-guidée en extérieur

Expérience de théâtre audio-guidée, où le participant sera le protagoniste de l’histoire. Commence à la gare le 3 février. Ils jouent l’audio et prennent le train pour le Barrio Residencial Belgrano R, avec un voyage vers 1940. Entre routes, places et carrousels, ils découvriront ce quartier emblématique.

Quand?

Les samedis 17h.

Où?

Av. Dorrego 3400, Palerme

Une visite pour explorer la vie de Diego Maradona

Visite guidée pour visiter les principaux sites de la carrière sportive et de la vie du numéro 10 le plus célèbre au monde. Visite sur réservation 48 heures à l’avance. Des chaussures confortables pour effectuer le tour. Respectez les horaires et les instructions du guide.

Quand?

Tous les jours sauf les jours de matches de football ou de jours fériés, 10h et 14h

Où?

Suipacha 984, centre-ville

Art urbain: La Boca

Un regard différent sur cette ville merveilleuse à travers une expérience visuelle unique et très intéressante. Nous arpenterons les rues du quartier de La Boca à la recherche d’interventions d’artistes urbains tels que des graffitis, des autocollants et des peintures murales. Réservation préalable obligatoire. Durée: 2 heures.

Quand?

Les samedis et dimanches, de 16 h à 18 h

Où?

Av. Don Pedro de Mendoza 1835 (devant le musée Benito Quinquela Martín), La Boca

Métro de Buenos Aires

Visite à pied du quartier de Montserrat et de San Telmo pour découvrir les mythes et légendes du sous-sol de Buenos Aires. Comprend l’entrée et la visite guidée des tunnels du complexe Zanjón de Granados. Durée: 2 heures.

Quand?

Dimanche, 10h et 12h.

Où?

Av. Maipú 2100, Olivos

À la découverte du Parque Patricios

Visite historique et culturelle de ce quartier fascinant de Buenos Aires. Un voyage aux nombreuses histoires accompagnées de la beauté du parc Los Patricios, l’un des espaces verts les plus importants de la ville. Durée: 2 heures.

Quand?

Du lundi au dimanche à 10 h et 14 h

Où?

Av. Caseros 31559, Parque Patricios

Visite guidée gastronomique des hamburgers

Deux des meilleurs hamburgers artisanaux de la ville sont visités, avec une visite des quartiers classiques de Buenos Aires, dégustation des hamburgers gastronomiques les plus riches et pour le dessert, une délicieuse glace artisanale. De plus, vous pouvez faire une visite guidée à pied dans le quartier de Palerme ou de San Telmo.

Quand?

Tous les jours, 18 h

Où?

Arménie 1300, Palerme

Plongez-vous dans la culture japonaise

Entrer dans le jardin japonais, c’est s’immerger dans la culture japonaise. Ses allées sont ornées de bonsaï, azalées, kokedamas, orchidées et lanternes, représentant un parc typiquement japonais. Les billets sont achetés à la billetterie le jour même de la visite.

Quand?

Tous les jours de 10h à 12h30, de 13h à 15h30 et de 16h à 18h30

Où?

Av. Casares 2966, Palerme

Pique-nique dans la réserve écologique de Costanera Sur

En traversant le nouveau quartier de la ville, Puerto Madero, nous vivrons une expérience dans la nature. La réserve, avec sa flore incroyable et plus de 300 espèces d’oiseaux, est idéale pour l’observation des oiseaux. Nous terminerons par un pique-nique devant la rivière. Réservation préalable obligatoire. Durée: 3 heures.

Quand?

Du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Où?

Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550, Puerto Madero

