Houston (USA), 2 janvier . .- Les Phoenix Suns sont à nouveau au centre de l’attention dans la jeune saison NBA en ayant le meilleur bilan après avoir remporté leur quatrième match consécutif et en montrant la chimie dans leur équipe joue face à l’incohérence des favoris au titre.

Bien qu’ils se soient permis de prendre une avance de 16 points, à la fin les Suns, avec le centre bahaméen Deandre Ayton (22 points et 11 rebonds) et le vétéran meneur Chris Paul, qui a marqué le panier décisif, ont trouvé un moyen de l’emporter à domicile 103 106 aux Denver Nuggets.

Le garde hispanique Devin Boozer a également marqué 22 points et Paul, la grande signature des Suns à la pause hivernale, avec 21 points, ont permis à l’équipe Phoenix de gagner pour la première fois à Denver depuis le 19 janvier 2018.

Les meilleurs Suns de la ligue ont remporté 13 de leurs 14 derniers matchs depuis leur passage parfait dans la bulle NBA à Orlando, en Floride, où ils sont allés parfaits 8-0.

L’équipe de Phoenix n’était pas allée 5-1 depuis la saison 2009-10.

Dans la même ligne gagnante que les Suns se trouvent les Atlanta Hawks qui après avoir perdu leur invaincu mercredi dernier contre les Brooklyn Nets (145-141) ont répété le duel sur la même scène au Barclays Center et cette fois ils ont donné toute une exposition. buteur pour gagner 96-114 avec le garde Deandre Hunter comme leader qui a contribué 23 points.

La victoire a permis aux Hawks d’aller 4-1, les plaçant en tête du classement de la Conférence Est aux côtés de Philadelphie, Orlando et Indiana.

La combinaison du centre Anthony Davis et de l’attaquant LeBron James, qui a contribué 60 points, 22 rebonds et 15 passes décisives, a été une fois de plus la formule gagnante pour les Lakers de Los Angeles qui ont battu les San Antonio Spurs sur la route 103-109, qui Ils ont mis les meilleures équipes de basket, mais sans étoiles à définir.

Oui, les Los Angeles Clippers (4-2) les avaient, mais encore une fois l’attaquant vedette Paul George est arrivé sur le terrain sans sa meilleure inspiration de tir, manquant 16 des 22 tirs sur le terrain et 8 des 13 tentatives à 3 points, ce qui a finalement coûté son l’équipe la bat.

Alors que le meneur Mike Conley l’a fait avec le Jazz en inscrivant 33 points, dont 7 triples en 14 tentatives, ce qui a fait la différence en faveur du Jazz (3-2).

Le même que l’attaquant de puissance grec Giannis Antetokounmpo, qui était une fois de plus le joueur clé de l’attaque des Milwaukee Bucks et avec un double-double de 29 points et 12 rebonds, les a menés à une confortable victoire 126-96 contre les décimés. Chicago Bulls, qui n’ont pu présenter que neuf joueurs pour le match.

Les Bucks ont débuté la nouvelle année avec la victoire qui leur a valu l’égalité (3-3) au total et sont restés invaincus (2-0) dans leur domaine du Fiserv Forum, Milwaukee.

L’équipe de Milwaukee a marqué 22 3 points en 45 tentatives, tandis qu’Antetokounmpo était à deux passes d’un deuxième triple-double consécutif.

Le joueur le plus utile (MVP) en titre à deux reprises, a terminé mercredi dernier le match avec 26 points, 13 rebonds et 10 passes décisives dans la défaite 119-108 que les Bucks ont subie sur la route contre le Miami Heat.

Une autre jeune star, le meneur slovène Luka Doncic, était en charge de diriger, comme toujours, le match des Dallas Mavericks et sa contribution d’un double-double (27 points, 15 rebonds et sept passes) a contribué au triomphe de l’équipe texane, qui a facilement battu le Heat 93-83.

Les Wizards de Washington n’avaient pas leur nouvelle star, le meneur Russell Westbrook, qui s’est reposé en jouant ses matchs d’équipe plusieurs nuits consécutives, mais ils avaient le garde Bradley Beal, qui a contribué 31 points et les a aidés à battre à domicile en battant 109 -130 aux Timberwolves du Minnesota.

La victoire était la première pour les Wizards (1-5) jusqu’à présent cette nouvelle saison.

Aussi les Detroit Pistons, qui étaient l’autre équipe de la ligue qui n’avait pas encore remporté la victoire, l’ont réussi avec un retour dans les dernières minutes du match en battant les Boston Celtics incohérents 96-93.

Le meneur vétéran Derrick Rose était chargé de marquer les points clés qui ont permis aux Pistons (1-4) de surmonter un score adverse de 90-93 et ​​à moins de deux minutes de la fin.

Les Celtics, qui ont atteint les deux dernières minutes avec un avantage de trois points (90-93), n’ont pas fait leur meilleure défense et n’ont pas pu marquer les points clés qui ont défini le match.

Ceux qui ont marqué l’attaquant de garde Dillon Brooks, qui a contribué 21 en tant que meilleur buteur des Memphis Grizzlies (2-3), qui a battu les Charlotte Hornets 93-108 sur la route.