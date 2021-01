Repérez Morena PRIAN corruption et pouvoir (Vidéo: Twitter / @PartidoMorenaMx)

Ce mardi 19 janvier, le Mouvement National de Régénération (Brunette) ont publié un nouveau spot sur leurs réseaux sociaux dans lequel ils signalent une prétendue relation de complaisance entre le National Action Party (PAIN) et le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), qui viole la liberté électorale du Mexique.

A travers une vidéo d’une durée d’une minute 50 secondes, le parti le plus représenté dans les chambres législatives a déclaré qu’il était un allié du peuple et a assuré qu’il combattrait le “PRIAN».

Dans un format de livraison, la partie magenta a intitulé ce matériel audiovisuel “Chapitre 1, La fraude de 88: la cour commence”.

Morena a souligné la “ cour ” entre le PRI et le PAN (Photo: Twitter / @mario_delgado)

Dans le matériel audiovisuel, le parti du président a rappelé ce qui s’est passé en 1988 lorsque Carlos Salinas de Gortari a obtenu la présidence du Mexique après une élection controversée au cours de laquelle des milliers de Mexicains ont signalé une fraude et assuré que Cuauhtémoc Cardenas, fils du président Lázaro Cárdenas, a obtenu la majorité des voix.

“En 1988, le Mexique avait déjà connu une longue tradition de corruption, d’abus de pouvoir et de fraude électoraleMais cette même année, le PRI et ses alliés ont entaché à jamais l’histoire de la démocratie dans notre pays. Ce fait a commencé la cour entre le PRI et le PAN », a commencé le rappel sur place.

Plus tard, il a affirmé que le PAN, l’un des partis d’opposition à l’époque, soutenait la désignation du PRI sur le porte-étendard du Parti de la révolution démocratique (PRD).

«Soutenus par le PAN et le reste de la mafia du pouvoir, ils ont tout fait pour annuler l’évidence triomphe de Cuauhtémoc Cárdenas et trahi la volonté du peuple mexicain», La voix narrative abondait.

Oui pour le Mexique a réuni le PRI, le PAN et le PRD dans sa Convention citoyenne (Photo: avec l’aimable autorisation de PRD)

Dans le clip, ils ont noté que cela avait été orchestré par Carlos Salinas de Gortari et le président de l’époque, Miguel de la Madrid, ainsi qu’une référence abstraite aux millionnaires; cependant, ils ont omis la participation de Manuel Bartlett, qui était à la tête du ministère de l’Intérieur (Segob) au cours de ce mandat de six ans et était chargé de s’adresser aux médias pour réitérer la phrase de “le système est tombé en panne” pour compter les votes. Actuellement, Bartlett Díaz est le directeur général de la Commission fédérale de l’électricité (CFE) et l’une des personnes les plus fiables pour Andrés Manuel López Obrador.

“Commandé par le président du PRI Miguel de la Madrid et orchestré par Salinas et ses amis millionnaires”, assura Morena.

Plus tard, il est expliqué qu’à partir de cette élection, le modèle économique néolibéral a commencé au Mexique; Cependant, cela avait déjà commencé avec le gouvernement de De la Madrid comme c’est lui qui a promu la modification constitutionnelle en février 1983 pour pouvoir privatiser les entreprises parapubliques.

Oui pour le Mexique est celui qui promeut la coalition Va por México (Photo: Archive)

«Ainsi ont commencé plus de 30 ans de néolibéralisme et d’abus contre le peuple. Le PRIAN a clairement indiqué qu’ils étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour établir un régime autoritaire au profit de quelques-uns », poursuit la vidéo.

Concernant le prochain processus électoral, Morena a fait remarquer que le PRI et le PAN ont de nouveau uni leurs forces pour arrêter le quatrième trimestre et le parti qui a recueilli plus de 30 millions de voix en 2018.

“Ces politiciens corrompus sont réunis dans une alliance électorale toxique qui cherche à stopper le vrai changement qui a commencé en 2018”, se fait entendre et la vidéo se termine par une référence à l’appel “tumeur»(Tous unis contre Morena) et utilise le terme« extirper »pour arrêter le tricolore et le bleu et blanc.

Supprimons le PRIAN du Mexique

