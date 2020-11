Avec l’émergence de cas de coronavirus et les familles espérant être réunies en toute sécurité avant Thanksgiving, de longues files d’attente pour les tests ont réapparu aux États-Unis – un rappel que le système de test pour la nation est toujours incapable de suivre le virus.

Monde de Miami / Local 10

Des retards se produisent alors que le pays se prépare pour les conditions météorologiques hivernales, la saison de la grippe et les voyages de vacances, qui devraient tous amplifier une épidémie aux États-Unis qui a déjà dépassé 11,5 millions. cas et 250 000 décès.

Les laboratoires ont averti que les pénuries continues de fournitures clés sont susceptibles de créer de nouveaux goulots d’étranglement et de retards, d’autant plus que les cas augmentent à travers le pays et que les gens se précipitent pour se faire tester avant de retrouver les membres de leur famille.

«À mesure que ces cas augmentent, la demande augmente et les temps de réponse peuvent augmenter», a déclaré Scott Becker, PDG de l’Association of Public Health Laboratories. “Donc c’est comme un chien qui poursuit sa queue.”

Les lignes ont été étirées à travers plusieurs pâtés de maisons sur des sites de test à travers la ville de New York cette semaine, laissant les gens attendre trois heures ou plus avant de pouvoir entrer dans les cliniques de santé. À Los Angeles, des milliers de personnes se sont alignées devant le Dodger Stadium pour des essais routiers.

“C’est insensé”, a déclaré Chaunta Renaud, 39 ans, alors qu’elle entrait dans sa quatrième heure d’attente pour entrer mardi sur un soi-disant site de test rapide à Brooklyn. Renaud et son mari prévoyaient de se faire tester avant Thanksgiving, quand ils iront chercher leur mère pour les vacances. “Nous avons fait le test avant et ce n’était rien de tout cela”, a-t-il déclaré.

D’une part, le fait que les problèmes de test n’apparaissent que maintenant – plus d’un mois après la dernière vague de virus – témoigne de la capacité accrue du pays. Les États-Unis testent en moyenne plus de 1,5 million de personnes par jour, soit plus du double du taux de juillet, lorsque de nombreux Américains ont été confrontés pour la dernière fois aux longues files d’attente.

Mais des experts comme Gigi Gronvall, chercheur à l’Université Johns Hopkins, ont déclaré que les États-Unis étaient encore loin de ce qui était nécessaire pour contrôler le virus.

Gronvall a déclaré que le taux de tests actuel “est sur la bonne voie, mais loin de ce qui est nécessaire pour changer le cours de cette épidémie”. De nombreux experts ont demandé entre 4 et 15 millions de tests quotidiens pour supprimer le virus.

Les responsables de l’administration Trump estiment que les États-Unis ont suffisamment de preuves ce mois-ci pour examiner 4 à 5 millions de personnes par jour. Mais cela ne reflète pas pleinement les conditions du monde réel. Les tests utilisés sur la plupart des sites d’essai reposent sur des produits chimiques et des équipements spécialisés qui font l’objet d’une pénurie chronique depuis des mois.

L’amiral Brett Giroir, l’officier américain supervisant les tests, a minimisé les rapports de lignes et de retards plus tôt cette semaine. Dans certains cas, a-t-il déclaré, les files d’attente sont causées par le manque d’horaire des sites de test, ce qui devrait décaler les rendez-vous.

“Je suis sûr que cela va arriver de temps en temps, mais nous aidons activement les États de toutes les manières possibles s’il y a ce genre de problèmes”, a déclaré Giroir lundi.

Marguerite Wynter, 28 ans, a fait la queue pendant plus de deux heures pour se faire tester lundi dans un centre de Chicago. Il prévoit de voler pour voir sa mère dans le Massachusetts pour Thanksgiving et de rester jusqu’à Noël. Le Massachusetts exige que les visiteurs soient mis en quarantaine pendant deux semaines ou présentent la preuve d’un test négatif.

“Il est plus sûr d’être avec ma famille”, a déclaré Wynter. “C’est juste pour avoir l’esprit tranquille que je sais que je vais bien.”

En Californie, les autorités sanitaires ont émis des messages contradictoires sur la question de savoir si les résidents devraient se faire tester avant les vacances.

Le département de gestion des urgences de San Francisco a averti que les gens ne devraient pas utiliser un test pour déterminer s’ils peuvent voyager. Mais le comté de Contra Costa, de l’autre côté de la baie, a suggéré que quiconque insiste pour rencontrer des amis ou des parents devrait se faire tester.

Mardi, les régulateurs fédéraux ont autorisé le premier test rapide de coronavirus pouvant être effectué à domicile. Cela fonctionne en 30 minutes et coûtera environ 50 $. Mais le kit de test Lucira Health ne sera disponible que sur ordonnance et ne sera pas lancé dans tout le pays avant le printemps.

Aussi mauvaise que soit devenue l’attente pour les tests, elle est toujours meilleure qu’en juillet, lorsque les États-Unis se fondaient presque entièrement sur des tests qui prenaient souvent deux jours ou plus pour être traités par les laboratoires, même en conditions idéales. Au fur et à mesure que les cas passaient à 70000 par jour, de nombreuses personnes devaient attendre une semaine ou plus pour obtenir leurs résultats, rendant les informations presque inutiles pour isoler et suivre les cas.

Ces derniers mois, les responsables fédéraux de la santé ont distribué environ 60 millions de tests rapides au point de service qui donnent des résultats en 15 minutes. Ceux-ci ont aidé à soulager une partie de la pression dans les grands laboratoires. Mais pas assez.

Depuis le 15 septembre, le nombre de tests quotidiens aux États-Unis a augmenté de près de 100%, sur la base d’une moyenne de sept jours. Cependant, la moyenne quotidienne des nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de plus de 300%, à plus de 161000 mercredi, selon une analyse de l’AP.

Cette semaine, Quest Diagnostics a averti que la demande croissante de tests avait augmenté son temps de réponse à un peu plus de deux jours.

La société de laboratoire a déclaré que les opérations étaient affectées par des pénuries de produits chimiques d’essai, de pipettes – les tubes minces utilisés pour mesurer et distribuer les produits chimiques – et d’autres fournitures. Ces articles sont produits par un petit nombre de fabricants à travers le monde.

Face aux contraintes d’approvisionnement et à la demande croissante, de nombreux hôpitaux ont été contraints d’envoyer certains tests COVID-19 à de grands laboratoires comme Quest for processing, retardant les résultats pour les patients.

«Si je peux tester le COVID à la maison, nous parlons d’un petit nombre d’heures. Si je dois l’envoyer à un laboratoire de référence, nous parlons de jours », a déclaré le Dr Patrick Godbey, directeur de laboratoire du Southeast Georgia Regional Medical Center.

Godbey a fait un point très clair que les responsables de la santé font valoir depuis des mois: l’épidémie aux États-Unis est trop importante pour être contenue par des preuves seules. Les Américains doivent suivre des mesures de base telles que le port de masques, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains.

“Vous ne pouvez pas sortir d’une pandémie avec un test”, a déclaré Godbey, qui est également président du College of American Pathologists.

Mardi, en ligne devant une clinique de soins d’urgence de Brooklyn – sa deuxième tentative de dépistage ce jour-là – Monica Solis, 28 ans, a fait écho à ce sentiment. “Les lignes nous rappellent que nous traversons toujours cette situation et que nous n’avons pas encore de réponse parfaite”, a-t-il déclaré.