Un juge de contrôle local a émis un deuxième mandat d’arrêt contre l’ancien gouverneur de Nayarit Roberto Sandoval (Photo: Cuartoscuro)

La Bureau du procureur général de l’État de Nayarit a annoncé le 23 novembre au matin qu’un nouveau mandat d’arrêt contre l’ancien gouverneur Roberto Sandoval Castañedà. Ce serait la seconde contre lui.

Dans un bref communiqué publié sur son compte Twitter, ils ont assuré que dit l’ordre a été demandé à un juge de contrôle localCependant, ils n’ont pas fourni plus de détails à cet égard, car ils ont indiqué que «il faut les garder secrets».

Ils ont également indiqué qu’en raison du travail conjoint avec le Cellule de renseignement financier (CRF) Pendant plus de deux ans, le 21 octobre, deux plaintes ont été reçues de la CRF contre Roberto Sandoval, trois personnes de son cercle familial, cinq hommes et quatre sociétés écrans.

Le 21 octobre, deux plaintes ont été reçues de la CRF contre Roberto Sandoval, trois personnes de son entourage, cinq prestanombres et quatre sociétés écrans (Photo: Tercero Díaz / Cuartoscuro)

«À la suite d’un intense travail conjoint et collaboratif depuis plus de deux ans, le 21 octobre 2020, le deux plaintes ou des vues pour des actes criminels formulées par le Cellule de renseignement financier (CRF) contre: Roberto Sandoval Castañeda, trois personnes de leur cercle familial, cinq personnes (nommer des hommes ou des hommes de scène) et quatre personnes morales ou entreprises considérées comme des fronts d’activités illicites“Lit dans le fil de Twitter effectuée par le parquet.

En outre, le Bureau du procureur d’État a remercié le propriétaire du CRF, Santiago Nieto, pour leur collaboration et leur soutien dans les enquêtes menées.

Enfin, les sociétés de renseignement et de sécurité ont été invitées à Procureur général de la République (FGR) et les procureurs locaux afin que «la recherche de l’ancien gouverneur est renforcée et il est présenté aux autorités judiciaires».

La premier mandat d’arrêt a été publié le 13 novembre par le Bureau du procureur général de Nayarit (FGJ), pour les crimes probables de détournement de fonds et exercice inapproprié des fonctions, au détriment du Fonds d’investissement et de réinvestissement pour la création et le soutien des entreprises sociales de l’État de Nayarit (FIRCAES).

Le premier mandat d’arrêt a été délivré le 13 novembre par le bureau du procureur général de Nayarit (FGJ), pour les crimes probables de détournement de fonds et d’exercice inapproprié de fonctions (Photo: Cuartoscuro)

D’accord avec Rodrigo González Barrios, porte-parole de la Commission de vérité Nayarit, depuis mai 2019, l’avocat américain Mandelker Sigal Oui Santiago Nieto ils ont rapporté que Sandoval reçu des ressources de divers organisations criminelless. Malgré ces accusations, l’ancien gouverneur de Nayarit est resté dans l’État, en raison d’une omission du parquet local.

“La bureau du procureur local jamais allé à la plainte, et c’est pourquoi le juge fédéral a accordé Roberto Sandoval la suspension définitive, en raison de l’omission du parquet local. Je te dis que pratiquement l’accusation l’a laissé partir», A-t-il indiqué.

Ce lien avec l’al crime organisé Ce n’est pas le seul, puisque l’ancien président Nayarit a été un élément fondamental dans l’affaire contre l’ancien procureur de la République Edgar Veytia, qui devant un tribunal fédéral de New York, a plaidé coupable complot pour fabriquer de l’héroïne, cocaïne, méthamphétamine et marijuana pour distribution en États Unis, il a également été accusé de crime de protection du cartel «H2», le même auquel Salvador Cienfueg était liétu.

Roberto Sandoval a également été souligné par le porte-parole de la Commission vérité Nayarit pour avoir fourni des informations contre Cienfuegos lors d’entretiens avec la DEA en 2019 (Photo: Franciso Martínez / Cuartoscuro)

Dans ces accusations, il était également impliqué Sandoval, car selon le journaliste Daniel Lizárraga, a toujours ignoré le lien du procureur avec les activités de trafic de drogue, malgré le fait que Veytia a été nommé par le gouverneur lui-même.

Plus tard, Roberto Sandoval Il a également été souligné par le porte-parole lui-même fourni des informations contre Cienfuegos après avoir été interrogé par des agents de la Drug Enforcement Administration (brigade des stupéfiantsen 2019.

«J’avais un avocat aux États-Unis qui disait oui et non. C’est-à-dire, Roberto Sandoval est l’un de ceux qui ont sûrement fait remarquer au général Cienfuegos. C’est la route que nous avons», A-t-il affirmé.

