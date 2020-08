Compte tenu de la récente montée du comportement belliqueux de l’Iran et des preuves claires qu’il a trompé le JCPOA, l’accord nucléaire de 2015 profondément imparfait, le président Trump veut réimposer les sanctions de l’ONU qui ont été levées par l’accord précédent. Pour ce faire, Trump veut déclencher une disposition de «snap-back» dans une résolution de 2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres du Conseil de sécurité – menés par la Russie, la Chine et les alliés européens des États-Unis – bloquent cet effort parce qu’ils préfèrent apaiser l’Iran et protéger l’accord nucléaire sans valeur. Le 25 août, l’actuel président du Conseil de sécurité a refusé de prendre le contre-pied américain. proposition. Ce faisant, les membres de l’ONU choisissent de détourner le regard sur une liste croissante de provocations iraniennes dangereuses et de violations du JCPOA. Ils valident également la conclusion du président Trump selon laquelle rester dans le JCPOA et essayer de maîtriser l’Iran par le biais de l’ONU n’est pas dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Quand Israël a révélé des milliers de pages des «archives nucléaires» de l’Iran, obtenues par les services de renseignement israéliens en 2018, cela a prouvé la tricherie massive de l’Iran sur le JCPOA et les travaux secrets en cours sur les armes nucléaires. Cela comprenait des installations non déclarées que l’Iran a continué à utiliser pour rechercher des armes nucléaires après l’annonce du JCPOA. En réponse à la révélation d’Israël, l’Iran a rasé une de ces installations et en a vidé une autre avant que les inspecteurs de l’AIEA ne puissent les visiter. En plus de refuser de coopérer avec les enquêtes de l’AIEA sur les révélations des archives nucléaires, entre mai 2019 et janvier 2020, l’Iran s’est retiré de tous ses engagements dans le cadre du JCPOA. Téhéran enrichit maintenant de l’uranium au-delà du maximum de 300 kg de l’accord et produit de l’uranium enrichi qui dépasse le plafond de 3,67% d’uranium 235; il a repris l’enrichissement de l’uranium dans son installation souterraine de Fordow et activé des centrifugeuses avancées d’enrichissement d’uranium.Un nouveau développement a eu lieu le 26 août lorsque l’AIEA a publié une déclaration selon laquelle l’Iran a accepté d’autoriser les inspecteurs de l’AIEA à accéder à deux sites nucléaires suspects identifiés dans le nucléaire. Archiver. Cela semblait être une concession iranienne pour décourager les membres du Conseil de sécurité de revenir sur les sanctions. Mais l’importance de cette concession était contrebalancée par ce qui était essentiellement une concession de l’AIEA: la déclaration comprenait un libellé disant que l’AIEA n’avait plus de questions pour l’Iran ou de demandes d’inspection au-delà de ces deux sites. Bien que la porte ait été laissée ouverte pour de futures inspections en réponse à de nouvelles informations, il était clair que l’AIEA n’avait pas l’intention d’enquêter sur les dizaines d’autres sites nucléaires révélés par les archives nucléaires. Le résultat a été une énorme victoire pour l’Iran et une autre retraite embarrassante de la part du comportement de plus en plus belliqueux de l’Iran, qui a presque conduit à la guerre à plusieurs reprises au cours de l’année dernière, donne aux États-Unis une raison supplémentaire de vouloir annuler les sanctions de l’ONU. En juin 2019, l’Iran a abattu un drone américain dans le golfe Persique. En septembre dernier, des drones tirés du sol iranien ont gravement endommagé deux installations pétrolières saoudiennes. En janvier, l’Iran a tiré 15 missiles balistiques sur une base aérienne américaine en Irak.Le 1er avril, en réponse aux renseignements selon lesquels des mandataires iraniens planifiaient de nouvelles attaques contre les forces américaines en Irak, le président Trump a averti dans un tweet que l’Iran prévoyait une «attaque sournoise »Sur les forces américaines et s’est engagé à payer« un prix très élevé »pour de telles attaques. Le 22 avril, après que des canonnières iraniennes aient effectué des «approches dangereuses et harcelantes» près de navires américains dans le golfe Persique, Trump a annoncé que les États-Unis «abattre et détruire» tous les navires iraniens qui tenteront de le faire à l’avenir. Cela a été suivi par une accalmie dans le harcèlement iranien des navires dans le golfe jusqu’au 12 août, lorsque l’Iran a tenté de saisir un pétrolier appartenant à la Grèce dans le détroit d’Ormuz.La menace de l’arsenal de missiles iranien a continué de croître cette année avec des tests de pointe. missiles et drones avec une plus grande portée et précision. Cela comprend le missile de croisière «358», qui est conçu pour échapper aux mesures défensives et abattre les hélicoptères militaires américains et l’Osprey à rotor basculant. En février dernier, la marine américaine a intercepté deux envois de ces missiles envoyés depuis l’Iran aux rebelles houthis au Yémen.La liste croissante des actions dangereuses et belligérantes de l’Iran et les preuves claires de sa tromperie sur le JCPOA justifient plus que la décision du président Trump de se retirer. l’accord sur le nucléaire et mettre en œuvre sa stratégie réussie de «pression maximale», qui limite l’accès de l’Iran aux technologies de pointe qu’il pourrait utiliser dans ses programmes d’armes nucléaires et de missiles ainsi que des fonds à dépenser pour le terrorisme et l’armée iranienne. Les demandes américaines d’augmenter la pression sur Téhéran justifient le jugement du président Trump selon lequel l’Amérique devait agir seule pour contrer la menace iranienne croissante. Par exemple, le 14 août, le conseil a rejeté à une écrasante majorité une résolution américaine visant à prolonger indéfiniment un embargo des Nations Unies sur les armes contre l’Iran qui devrait être levé en octobre. Le Conseil refuse les snap-back parce qu’une majorité de ses membres – y compris tous les membres européens – veulent protéger l’accord nucléaire moribond afin d’apaiser les mollahs au pouvoir en Iran.En réponse à la récalcitrance du Conseil de sécurité, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré: » L’Amérique ne se joindra pas à cet échec de leadership. L’Amérique n’apaisera pas, l’Amérique mènera. »Le refus des membres du Conseil de sécurité d’accepter d’accroître la pression sur l’Iran en réponse à son récent comportement guerrier détruit encore davantage l’autorité morale déjà déchirée de l’ONU. Mais cela montre aussi le besoin urgent d’un leadership mondial décisif des États-Unis. Le président Trump a assuré ce leadership, ce qui a réduit la menace iranienne et accru la stabilité au Moyen-Orient. Ces gains disparaîtront rapidement si Joe Biden remporte l’élection présidentielle de 2020: il a promis de rejoindre le JCPOA et de travailler avec l’ONU pour résoudre les problèmes liés au programme nucléaire iranien. Biden restaurera également les faibles politiques étrangères du président Obama, telles que l’apaisement de l’Iran et le «leadership par derrière» au Moyen-Orient. Ce n’était donc pas une surprise lorsque la communauté du renseignement américain a récemment révélé que les mollahs au pouvoir iraniens étaient en train de revendiquer une victoire de Biden en novembre.